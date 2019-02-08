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الرئيسية | فن وثقافة | اتفاقية تثمّن الرصيد الثقافي والفني لمجلس النواب

اتفاقية تثمّن الرصيد الثقافي والفني لمجلس النواب

اتفاقية تثمّن الرصيد الثقافي والفني لمجلس النواب
هسبريس من الرباط
الجمعة 08 فبراير 2019 - 10:52

وقع رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي ووزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، خلال الأسبوع الجاري، اتفاقية إطار للشراكة والتعاون في المجال الثقافي تهدف إلى تثمين الرصيد الثقافي والفني بمجلس النواب.

وفي كلمة له بالمناسبة، أشاد وزير الثقافة والاتصال بانفتاح مجلس النواب على الشأن الثقافي، مبرزًا أهمية الرصيد الوثائقي والفني الذي تزخر به بناية المجلس.

وقال: "إن الشراكة بين مجلس النواب والوزارة تمثل حدثاً ثقافياً كبيراً، وتكرس عناية المؤسسة التشريعية بالموروث الثقافي المغربي، وبالشخصيات التي ساهمت في إغنائه".

من جهته، أكد رئيس مجلس النواب على البعد الثقافي في الممارسة السياسية والديمقراطية، وفي بناء دولة المؤسسات، مضيفاً أن "الديمقراطية الأصيلة تحتاج إلى أفق فكري وثقافي".

وأوضح المالكي أن المجلس يتوفر على رصيد لامادي متميز يتمثل في عدد من اللوحات الفنية التي تجسد المدرسة التشكيلية المغربية، وعلى كتب ووثائق هامة بمكتبة المجلس. وأعرب عن تطلع مجلس النواب للمشاركة في المعرض الدولي للكتاب الذي تنظمه وزارة الثقافة.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية بناء على رغبة الطرفين في حماية الأعمال الفنية التشكيلية التي يتوفر عليها مجلس النواب، والمحافظة على مكوناتها وعلى جودتها، وتثمين الرصيد اللامادي بالمؤسسة التشريعية بصفة عامة، وتكريس انفتاح مجلس النواب على التظاهرات ذات البعد الثقافي.

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