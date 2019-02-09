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الرئيسية | فن وثقافة | إسبانيا تمنح رسميا مسرح "سيرفانتيس" هبة للمغرب

إسبانيا تمنح رسميا مسرح "سيرفانتيس" هبة للمغرب

إسبانيا تمنح رسميا مسرح "سيرفانتيس" هبة للمغرب
هسبريس من الرباط
السبت 09 فبراير 2019 - 09:49

صادقت الحكومة الإسبانية خلال اجتماع مجلس الوزراء، الجمعة، على قرار يتم بموجبه منح المغرب المسرح الكبير "سيرفانتيس"، الذي يوجد بمدينة طنجة، بدون رجعة.

وذكر بيان لرئاسة الحكومة الإسبانية أن "مجلس الوزراء الإسباني اعتمد قرارا يفوض بمقتضاه التوقيع والتطبيق المؤقت للبروتوكول الذي يجمع بين إسبانيا والمغرب، بشأن التبرع غير القابل للإلغاء للمسرح الكبير "سيربانتيس" بمدينة طنجة".

وجاء هذا القرار الذي اعتمدته الحكومة الإسبانية، بعد العرض الذي كانت الحكومة المغربية قد تقدمت به من أجل ترميم هذا الصرح الفني وصيانته، والإشراف على إدارته مقابل تملكه، مع الالتزام بالمحافظة على الطابع الإسباني في البرنامج الثقافي لهذه المؤسسة.

وسيتم نقل ملكية هذا المسرح إلى المغرب من خلال بروتوكول يشكل، حسب مقتضياته ومحتوياته، اتفاقا دوليا، مما يفرض أن تتم المصادقة عليه من طرف البرلمان الإسباني بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس الشيوخ).

وذكرت الحكومة الإسبانية بأن المسرح الكبير "سيرفانتيس" يعد واحدا من بين أهم المباني الثقافية بمدينة البوغاز، مشيرة إلى أن له قيمة معمارية جد مهمة ويحتاج إلى الترميم والصيانة من أجل المحافظة عليه كموروث ثقافي.

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