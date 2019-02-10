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كُتّاب وآراء
المجاطي توقّع كتاب "الحياة الثقافية بشمال المغرب"
نظمت الجمعية المغربية للثقافة الأندلسية، بتعاون مع جماعة شفشاون، مساء السبت 9 فبراير، لقاءً ثقافيا لتقديم وتوقيع كتاب: "الحياة الثقافية في شمال المغرب من خلال الصحافة المكتوبة 1912 / 1956"، لمؤلفته الدكتورة هدى المجاطي.
اللقاء الذي احتضنته قاعة المحاضرات بمركب محمد السادس للثقافة والفنون والرياضة عرف مشاركة الأساتذة: الدكتور عبد اللطيف شهبون، والدكتور عبد الرحيم الإدريسي، والشاعر المرموق عبد الكريم الطبال، بتنسيق من الأستاذ العياشي حيون.
وتناولت المداخلات المقدمة أهمية هذا الإصدار الذي يشكل قيمة مضافة ولبنة جديدة من لبنات التأريخ للثقافة والأدب المغربيين بمنطقة الشمال، والذي يغطي معظم حواضرها طيلة أربعة عقود، في فترة حرجة من تاريخ المغرب زمن الحماية الاستعمارية؛ كما أشارت إلى أن هذا العمل ينبني على استقراء دقيق وتتبع يقظ لمادة الكتابة الأدبية، ويبرز أهم الريادات الثقافية وخصوصياتها وأعلامها.
واستحضرت التدخلات وقوف صاحبة المُؤلف على الوثائق بمختلف أجناسها ومساءلتها بحس نقدي يتجدّد بنوعية الأسئلة وبرؤيا مغايرة واستنباط المضمر والمغمور فيها، لبناء صورة ملائمة للحياة الثقافية في شمال المغرب؛ فضلا عن وقوفها على مفهوم الوقائع الثقافية والأدبية وقدرتها على بناء الروابط المعرفية.
وفي كلمة للباحثة هدى المجاطي بهذه المناسبة أضافت أن الإطار الزمني للدراسة يغطي زمن الحماية، دون إحداث قطيعة بين ما عرفه المغرب قبل تلك الفترة وما تلاها، مجالها الطوبوغرافي شمال المغرب، الممتد بين منطقة الريف وجبالة، ومنطقة طنجة التي عرفت تدبيرا دوليا.