بعد تسلمه من إسبانيا .. الحكومة ترمم "مسرح ثيرفانتس التاريخي"

هسبريس ـ أ.ف.ب

تعتزم الحكومة المغربية ترميم مسرح ثيرفانتس الكبير، التحفة المعمارية الإسبانية بطنجة شمال المملكة، بعد أن قررت مدريد منحه إلى المغرب، حسب ما أفاد، الأحد، وزير الثقافة محمد الأعرج.

وقال الأعرج لوكالة "فرانس برس": "سوف نطلق دراسة من أجل ترميم هذه المعلمة التاريخية والحفاظ على إرثها الثقافي والتراثي"، موضحا أن "الخارجية المغربية ستجري مفاوضات مع الجانب الإسباني من أجل إبرام اتفاق حول الموضوع".

وكانت الحكومة الإسبانية قد صادقت، الجمعة، على قرار وهبت بمقتضاه المسرح الكبير ثيرفانتس للمغرب بشكل لا رجعة فيه، حسب ما نقلته وكالة الأنباء المغربية.

وتحولت هذه التحفة المعمارية إلى بناية مهملة بعدما كانت فضاء لعروض قدمها كبار الفنانين والمسرحيين العالميين، وكانت تتسع لـ1400 شخص.

واكتمل بناء مسرح ثيرفانتس، الذي سمي أيضا مسرح ثيرفانتس الكبير، سنة 1913، وهي سنة افتتاحه أيضا، وعاش عصره الذهبي في خمسينيات القرن العشرين لما وصل تعداد الجالية الإسبانية حينها إلى 30 ألف شخص، وظل فترة طويلة أكبر مسارح شمال أفريقيا وأشهرها.

واكتسب مسرح ثيرفانتس شهرة كبيرة مع تحول مدينة طنجة إلى منطقة دولية بموجب اتفاق بين فرنسا وإسبانيا وبريطانيا سنة 1925، حيث تشكلت هيئة لإدارة المدينة ضمت 18 نائبا أجنبيا وستة مغاربة مسلمين وثلاثة من اليهود المغاربة.

ومن بين المشاهير الذين تناوبوا على خشبة مسرح ثيرفانتس المغني أنطونيو كاروزو، والمغنية باتي أدلين، إضافة الى فرق موسيقى الفلامنكو الإسبانية الشهيرة بداية القرن الماضي، ومجموعات موسيقية عربية ومغربية.

ويقع المسرح في حي شعبي بالمدينة العتيقة لطنجة غير بعيد عن مرفأ المدينة، الذي تم تحديثه، مؤخرا، وصار نقطة جذب سياحية غيرت وجه عاصمة البوغاز.