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كُتّاب وآراء
تجديد الثقة في "ناظم" على رأس اتحاد الناشرين
تم تجديد الثقة في عبد الجليل ناظم لرئاسة اتحاد الناشرين المغاربة، بعدما جرى انتخاب أعضاء المكتب الجديد خلال انعقاد الجمع العام، الذي خصص لانتخاب الأجهزة الجديدة للاتحاد على هامش المعرض الوطني للكتاب الذي تحتضنه مدينة الدار البيضاء.
وشهد الجمع العام انتخاب أعضاء المكتب البالغ عددهم 6 أعضاء، إضافة إلى الرئيس؛ وذلك بعد المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي للمكتب السابق.
ويتشكل المكتب الجديد من أحمد الصايغ، نائبا أولا، وبسام الكردي، نائبا ثانيا، وإلهام بلمليح، أمينة للمال؛ فيما آلت الكتابة العامة لاتحاد الناشرين المغاربة إلى محمد ربيع بنعود، مع انتخاب كل من رقية ديان وعربي عبد القادر كمستشارين.