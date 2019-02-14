الممثلة المصرية نادية فهمي ترحل إلى دار البقـاء

هسبريس ـ مُتابعة

توفيت الفنانة نادية فهمي، صباح اليوم الخميس بالقاهرة، عن عمر يناهز 71 سنة عقب معاناة طويلة مع المرض.

وكانت الفنانة نادية فهمي تقيم خلال الأشهر الأخيرة بمنزل زوجها السابق، الفنان سامح الصريطي، تحت رعاية ابنتها الفنانة ابتهال الصريطي.

والراحلة من مواليد 1950 بالقاهرة، درست التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية، وقامت بأدور مع عدد من رواد السينما المصرية الأوائل.

توقفت نادية فهمي لفترة عن التمثيل قبل أن تعود لتشارك في المسلسل الدرامي "الرحايا"، وعلى مدار مسيرتها الفنية كان أغلب نشاطها متركزا على الدراما التلفزيونية.

الراحلة بدأت مشوارها في عالم التمثيل سنة 1974 بمسلسل "القضبان، ومن أشهر مشاركاتها "ضمير أبلة حكمت" و"أرابيسك" و"ساكن قصادي"، و"نصف ربيع الآخر" و"شارع المواردي" و"أدرك شهريار الصباح".