24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:44
|08:11
|13:47
|16:46
|19:14
|20:29
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حناجر نشطاء تصدح بالبيضاء لإطلاق سراح معتقلي "حراك الريف"
- سراح معتقلي الريف
- انتقادات لاذعة تلاحق استفادة بنكيران من المعاش
- الملك يقيم مأدبة عشاء على شرف عاهلي إسبانيا
- باحثون يلامسون سبل إرساء نموذج تنموي جديد
مجذوب يبحث في الالتزام والإبداع بين الأدبين العربي والإسلامي (5.00)
- نتنياهو "يأمل" لقاء بوريطة في أكبر تحالف عالمي ضد الخطر الإيراني - (84)
- مديرية التربية توضح حقيقة "هستيريا" تلميذات - (71)
- "الجنس مقابل النقاط" .. طالبات بالرباط يتهمن أستاذاً جامعيا بالتحرش - (67)
- نقاش اتفاق الصيد البحري ينتقل إلى المغرب وسط انتظار أوروبي - (52)
- عالمة سعودية تثير ضجة حول ملوحة ماء زمزم - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الممثلة المصرية نادية فهمي ترحل إلى دار البقـاء
توفيت الفنانة نادية فهمي، صباح اليوم الخميس بالقاهرة، عن عمر يناهز 71 سنة عقب معاناة طويلة مع المرض.
وكانت الفنانة نادية فهمي تقيم خلال الأشهر الأخيرة بمنزل زوجها السابق، الفنان سامح الصريطي، تحت رعاية ابنتها الفنانة ابتهال الصريطي.
والراحلة من مواليد 1950 بالقاهرة، درست التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية، وقامت بأدور مع عدد من رواد السينما المصرية الأوائل.
توقفت نادية فهمي لفترة عن التمثيل قبل أن تعود لتشارك في المسلسل الدرامي "الرحايا"، وعلى مدار مسيرتها الفنية كان أغلب نشاطها متركزا على الدراما التلفزيونية.
الراحلة بدأت مشوارها في عالم التمثيل سنة 1974 بمسلسل "القضبان، ومن أشهر مشاركاتها "ضمير أبلة حكمت" و"أرابيسك" و"ساكن قصادي"، و"نصف ربيع الآخر" و"شارع المواردي" و"أدرك شهريار الصباح".