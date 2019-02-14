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الرئيسية | فن وثقافة | الممثلة المصرية نادية فهمي ترحل إلى دار البقـاء

الممثلة المصرية نادية فهمي ترحل إلى دار البقـاء

الممثلة المصرية نادية فهمي ترحل إلى دار البقـاء
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 14 فبراير 2019 - 13:00

توفيت الفنانة نادية فهمي، صباح اليوم الخميس بالقاهرة، عن عمر يناهز 71 سنة عقب معاناة طويلة مع المرض.

وكانت الفنانة نادية فهمي تقيم خلال الأشهر الأخيرة بمنزل زوجها السابق، الفنان سامح الصريطي، تحت رعاية ابنتها الفنانة ابتهال الصريطي.

والراحلة من مواليد 1950 بالقاهرة، درست التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية، وقامت بأدور مع عدد من رواد السينما المصرية الأوائل.

توقفت نادية فهمي لفترة عن التمثيل قبل أن تعود لتشارك في المسلسل الدرامي "الرحايا"، وعلى مدار مسيرتها الفنية كان أغلب نشاطها متركزا على الدراما التلفزيونية.

الراحلة بدأت مشوارها في عالم التمثيل سنة 1974 بمسلسل "القضبان، ومن أشهر مشاركاتها "ضمير أبلة حكمت" و"أرابيسك" و"ساكن قصادي"، و"نصف ربيع الآخر" و"شارع المواردي" و"أدرك شهريار الصباح".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - [email protected] الخميس 14 فبراير 2019 - 13:20
انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحم جميع المسلمين والمسلمات
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7
2 - خدوج الخميس 14 فبراير 2019 - 13:27
ان لله وان اليه راجعون الله يرحمها ويغسل دنوبها بالثلج والبرد كما غسلت الثوب الابيض من الدنس وويسع عليها قبرها واجعله روضة من رياض الجنة يارب انها من افضل الممثلات لدي رحمها الله
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7
3 - ميرو الخميس 14 فبراير 2019 - 13:36
كانت فنانة محترمة جدا،رحمة الله عليها،إنا لله وإنا إليه راجعون
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5
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