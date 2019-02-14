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كُتّاب وآراء
جائزة الشيخ زايد تعلن قائمتها القصيرة للثقافة
أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب في دولة الإمارات اليوم الخميس عن القائمة القصيرة لفرعي (الثقافة العربية في اللغات الأخرى) و(النشر والتقنيات الثقافية) في دورتها الثالثة عشرة.
وضمت القائمة القصيرة في فرع الثقافة العربية في اللغات الأخرى ثلاثة أعمال هي دراسة للفرنسي جان شارل دوسين بعنوان (أوروبا والجغرافيون العرب في القرون الوسطى)، ودراسة للهولندي ريتشارد فان لووين بعنوان (ألف ليلة وليلة وسرديات القرن العشرين: قراءات تناصية)، وكتاب للبريطاني فيليب كينيدي بعنوان (الانكشاف في الموروث السردي العربي).
وفي فرع النشر والتقنيات الثقافية، ضمت القائمة أربع مؤسسات هي دار المشرق في لبنان، والمركز العربي للأدب الجغرافي-ارتياد الآفاق في دولة الإمارات، ومنشورات الجمل في لبنان، والمؤسسة العربية للدراسات والنشر في لبنان.
واستقبلت جائزة الشيخ زايد للكتاب هذا العام في فرع الثقافة العربية في اللغات الأخرى 64 مشاركة بينما استقبلت في فرع النشر والتقنيات الثقافية 24 مشاركة.
وكانت الجائزة أعلنت في الأيام القليلة الماضية القائمة القصيرة لفروع (المؤلف الشاب) و(أدب الطفل والناشئة) و(الآداب) و(الفنون والدراسات النقدية).
وتعلن الجائزة البالغ إجمالي جوائزها سبعة ملايين درهم إماراتي (نحو 1.9 مليون دولار) أسماء الفائزين في مختلف الفروع في ابريل المقبل.