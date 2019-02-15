ديانا حداد تختار القفطان لإطلاق أغنية "عشيري"

هسبريس من الرباط

اختارت الفنانة اللبنانية ديانا حداد القفطان المغربي للظهور في أحدث أعمالها الغنائية، والتي قامت بتسجيلها على شكل جلسة غنائية.

وطرحت المغنية اللبنانية أغنية "عشيري"، من اللون الغنائي الإماراتي، وأوضح مكتبها الإعلامي أن "الأغنية تندرج ضمن مجموعة أعمال تم تسجيلها على شكل جلسة غنائية، من حفلاتها ومشاركاتها الغنائية"، مضيفا أن "عشيري" كتبها ولحنها سعيد الدوبي.

واعتبرت حداد أن "القفطان المغربي أصبح صيته يتجاوز الحدود الجغرافية"؛ وذلك في حوار سابق مع هسبريس، مضيفة أن "المغرب بلد جميل وعريق ويمثل الحضارة والجمال".

وكانت ديانا حداد أطلقت من أغنيات "جلسة خليجية 2019" أيضاً أغنية "فديت عيونك وطاريك"، وهي من كلمات الشاعر علي الخوار وألحان الفنان وليد الشامي؛ كما ستقوم خلال الفترة المقبلة بطرح باقي الأغنيات حسب برنامجها الذي أعدته لذلك، إلى جانب مجموعة من الأغنيات المنفردة الجديدة التي باتت في مراحلها الأخيرة من الإعداد و"المكس" و"الماسترنج"، وبالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، والتي بدأت تجهيز خطط المرحلة المقبلة من نشاطاتها وحفلاتها الغنائية المتنوعة.