24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4308:1013:4716:4719:1520:30
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. حرّاس وهميون و"مُخبرون" يفاقمون فوضى مواقف السيارات بالبيضاء (5.00)

  2. شباب سوس: الحب تخربيقة (5.00)

  3. الفاتيكان يؤطّر الذكاء الصناعي في "مايكروسوفت" (5.00)

  4. الاتحاد الأوروبي يضع دولا إضافية في القائمة السوداء لتمويل الإرهاب (5.00)

  5. مصرع عامل نظافة في حادثة سير بمدينة سطات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | فن وثقافة | ديانا حداد تختار القفطان لإطلاق أغنية "عشيري"

ديانا حداد تختار القفطان لإطلاق أغنية "عشيري"

ديانا حداد تختار القفطان لإطلاق أغنية "عشيري"
هسبريس من الرباط
الجمعة 15 فبراير 2019 - 13:25

اختارت الفنانة اللبنانية ديانا حداد القفطان المغربي للظهور في أحدث أعمالها الغنائية، والتي قامت بتسجيلها على شكل جلسة غنائية.

وطرحت المغنية اللبنانية أغنية "عشيري"، من اللون الغنائي الإماراتي، وأوضح مكتبها الإعلامي أن "الأغنية تندرج ضمن مجموعة أعمال تم تسجيلها على شكل جلسة غنائية، من حفلاتها ومشاركاتها الغنائية"، مضيفا أن "عشيري" كتبها ولحنها سعيد الدوبي.

واعتبرت حداد أن "القفطان المغربي أصبح صيته يتجاوز الحدود الجغرافية"؛ وذلك في حوار سابق مع هسبريس، مضيفة أن "المغرب بلد جميل وعريق ويمثل الحضارة والجمال".

وكانت ديانا حداد أطلقت من أغنيات "جلسة خليجية 2019" أيضاً أغنية "فديت عيونك وطاريك"، وهي من كلمات الشاعر علي الخوار وألحان الفنان وليد الشامي؛ كما ستقوم خلال الفترة المقبلة بطرح باقي الأغنيات حسب برنامجها الذي أعدته لذلك، إلى جانب مجموعة من الأغنيات المنفردة الجديدة التي باتت في مراحلها الأخيرة من الإعداد و"المكس" و"الماسترنج"، وبالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، والتي بدأت تجهيز خطط المرحلة المقبلة من نشاطاتها وحفلاتها الغنائية المتنوعة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.