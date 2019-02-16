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الرئيسية | فن وثقافة | عكرود ولحليمي ينافسان على جوائز مهرجان أسوان

عكرود ولحليمي ينافسان على جوائز مهرجان أسوان

عكرود ولحليمي ينافسان على جوائز مهرجان أسوان
هسبريس من القاهرة
السبت 16 فبراير 2019 - 03:42

يتنافس كل من فيلم "إطار فارغ" للمخرجة والممثلة سناء عكرود، و"حياة أميرة" لفيصل لحليمي، على جوائز مهرجان "أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة"، في دورته الثالثة التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 26 فبراير الجاري.

ويخوض فيلم عكرود، الذي انتهت مؤخرا من تصوير أحداثه، السباق على جوائز المهرجان في صنف "الأفلام الطويلة"، إلى جانب تسعة أفلام أخرى.

ويحكي "إطار فارغ"، الذي تجسد بطولته سناء عكرود، وأنتجه زوجها الممثل محمد مروازي، قصة امرأة تسكن في جبال الأطلس، وتكشف من خلال سردها قصتها ما يعيشه سكان المناطق المعزولة من معاناة في فصل الشتاء.

وفي صنف الأفلام القصيرة، يتنافس المخرج المغربي الشاب فيصل لحليمي بشريطه "حياة أميرة" على جوائز المهرجان، إلى جانب 19 فيلما قصيرا.

وتدور أحداث الفيلم المغربي القصير حول فتاة تقضي أغلب وقتها في الفضاء الافتراضي، وتخلق عالما لها فيه؛ وتجسد بطولته كل من سناء اللهوي، محمد اهبيج، نسيمة لحمادي وشيماء علمي، وكتبه له السيناريو كل من فيصل لحليمي ومحمد اهبيج.

ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل الفنانة المصرية ليلي علوي، كما تضم في عضويتها المنتج الفرنسي الشهير جاك بيدو، وإلياس خلاط، مؤسس ورئيس مهرجان طرابلس السينمائي من لبنان، والمنتجة الهولندية إليس دريزين، وسعاد حسين، المدير السابق لبرنامج السينما بالمنظمة الفرانكفونية من جيبوتي.

وترأس لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير المخرجة الفرنسية جوليا ميرزوفا، وتضم في عضويتها النجمة المصرية يسرا اللوزي، والمخرج الأردني يحيى العبد الله.

وتكرم الدورة خلال افتتاح فعالياتها نجمة السينما العالمية ذات الأصول التشيكوسلوفاكية باربرا بوشيه، ضيفة شرف المهرجان.

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