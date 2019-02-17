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الرئيسية | فن وثقافة | أكاديمية هوليوود تسحب تسليم "أوسكار الإشهار"

أكاديمية هوليوود تسحب تسليم "أوسكار الإشهار"

أكاديمية هوليوود تسحب تسليم "أوسكار الإشهار"
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 17 فبراير 2019 - 08:40

تراجعت أكاديمية هوليوود عن قرار تسليم بعض جوائز الأوسكار خلال الفواصل الإعلانية بالبث التليفزيوني للحفل، وذلك بعدما واجهت سيلا من الانتقادات بسبب هذا القرار، بحسب ما ذكره موقع "ديدلاين".

وكانت أكاديمية هوليوود ،التي تنظم حفل الأوسكار كل عام، قد أشارت إلى انه سيتم تسليم جوائز أربع فئات؛ هي أفضل تصوير ومونتاج، وفيلم قصير ومكياج وتصفيف شعر، خلال الفواصل الإعلانية حتى لا تتجاوز مدة بث الحفل الثلاث ساعات.

وأوضحت الأكاديمية أنه يمكن متابعة تسليم هذه الجوائز الأربعة عبر البث المباشر بتقنية "Streaming". بينما أبدى العديد من رموز السينما اعتراضهم على القرار، كما أرسل البعض؛ وابرزهم المخرجان مارتن سكورسيزي وكوينتين تارانتينو، والممثلون براد بيت وجورج كلوني وروبرت دي نيرو، خطابا إلى أكاديمية هوليوود للتعبير عن رفضهم للقرار.

وأكد الموقعون على الخطاب أن "تقليل أهمية هذه الفنون السينمائية الجوهرية في النسخة الـ91 من حفل الأوسكار ما هو إلا إهانة لنا نحن الذين كرسنا حياتنا وشغفنا لمهنتنا". أما منظمو الحفل فقد حاولوا اعتبار القرار لا يقلل من أهمية الفئات الأربعة؛ قبل أن يتراجعوا عنه.

وتقام النسخة الـ91 من حفل الأوسكار في 24 فبراير الجاري في مسرح "دولبي"، بلوس آنجليس الأمريكية، دون مقدم بعد اعتذار الممثل الكوميدي كيفن هارت عن تولي هذه المهمة.

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