24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:41
|08:07
|13:46
|16:48
|19:17
|20:32
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الدببة القطبية الجائعة تهدد حياة سكان مدينة روسية .. والجيش يتدخل
- "الركادة أولاد جرار" .. جحيم النقل العمومي ومعاناة السكان لا تنتهي
- مسرحية "توقيع" تحاكي الواقع السياسي ومفارقات المغرب الاجتماعية
- نحن والديمقراطية
- تسجيل زلزال بقوة 4,7 درجات في إقليم الحسيمة
مسيرة احتجاج تطالب بالحريّة لـ"معتقلي الحسيمة" من شوارع بروكسيل (5.00)
النقد الدولي يرصد تضييع عدم الاندماج المغاربي 4 آلاف دولار للفرد (5.00)
الكرّاوي يوصي حكومة العثماني بالعودة إلى صناعة "التكرير الداخلي" (4.25)
- مسيرة احتجاج تطالب بالحريّة لـ"معتقلي الحسيمة" من شوارع بروكسيل - (97)
- أوجار: الأمازيغية قضية أمّة .. العودة إلى "نقطة الصفر" مرفوضة - (70)
- انتقادات تطال نزار بركة .. مسؤول سياسي "مُفرنَس" يؤيّد التعريب - (51)
- العثماني: "البيجيدِي" يتسم بالقوة والملك محمّد السادس يحمي المغاربة - (51)
- الكرّاوي يوصي حكومة العثماني بالعودة إلى صناعة "التكرير الداخلي" - (32)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أكاديمية هوليوود تسحب تسليم "أوسكار الإشهار"
تراجعت أكاديمية هوليوود عن قرار تسليم بعض جوائز الأوسكار خلال الفواصل الإعلانية بالبث التليفزيوني للحفل، وذلك بعدما واجهت سيلا من الانتقادات بسبب هذا القرار، بحسب ما ذكره موقع "ديدلاين".
وكانت أكاديمية هوليوود ،التي تنظم حفل الأوسكار كل عام، قد أشارت إلى انه سيتم تسليم جوائز أربع فئات؛ هي أفضل تصوير ومونتاج، وفيلم قصير ومكياج وتصفيف شعر، خلال الفواصل الإعلانية حتى لا تتجاوز مدة بث الحفل الثلاث ساعات.
وأوضحت الأكاديمية أنه يمكن متابعة تسليم هذه الجوائز الأربعة عبر البث المباشر بتقنية "Streaming". بينما أبدى العديد من رموز السينما اعتراضهم على القرار، كما أرسل البعض؛ وابرزهم المخرجان مارتن سكورسيزي وكوينتين تارانتينو، والممثلون براد بيت وجورج كلوني وروبرت دي نيرو، خطابا إلى أكاديمية هوليوود للتعبير عن رفضهم للقرار.
وأكد الموقعون على الخطاب أن "تقليل أهمية هذه الفنون السينمائية الجوهرية في النسخة الـ91 من حفل الأوسكار ما هو إلا إهانة لنا نحن الذين كرسنا حياتنا وشغفنا لمهنتنا". أما منظمو الحفل فقد حاولوا اعتبار القرار لا يقلل من أهمية الفئات الأربعة؛ قبل أن يتراجعوا عنه.
وتقام النسخة الـ91 من حفل الأوسكار في 24 فبراير الجاري في مسرح "دولبي"، بلوس آنجليس الأمريكية، دون مقدم بعد اعتذار الممثل الكوميدي كيفن هارت عن تولي هذه المهمة.