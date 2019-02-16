شعراء مغاربة العالم يحتفون بالقصيدة في البيضاء

هسبريس من الدار البيضاء

على هامش مشاركته بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، نظم مجلس الجالية المغربية بالخارج أمسية شعرية احتفاء بشعراء مغاربة العالم، بمشاركة شعراء مغاربة قادمين من كل من إسبانيا وفرنسا وبلجيكا، وإيطاليا وهولندا وألمانيا، نحو الدار البيضاء.

وسافر المشاركون في هذه الأمسية، التي سيرت أطوارها الشاعرة المغربية المقيمة بإيطاليا مونية علالي، بين عمق المعاني الشعرية في القصائد الملقاة بلغات أوروبية وباللغة العربية، وبين نغمات قيثارة الموسيقار المغربي المقيم بإيطاليا نور الدين فاتي.

واستمتع الحاضرون بقصائد باللغة العربية لكل من الحسين دراز من بلجيكا، ويحيى الشيخ من فرنسا، والتيجاني بولعوالي من هولندا، وكذا الشاعر ميلود الغرافي المقيم بفرنسا أيضا، الذي زاوج بين لغة الضاد واللغة الفرنسية.

وبلغة موليير، أبدع إسماعيل أيت حمو القادم من بلجيكا، في حين اكتشف الحضور أشعار مصطفى ستيتو بالهولندية، وكذا قصيدتين بالألمانية للشاعر الشاب ياسين دوعلال. وحتى اللغة الكتلانية كانت حاضرة في هذه الأمسية متعددة اللغات، فكانت قصيدة ألقتها سلوى الغربي.

ويروم هذا السمر الشعري التعريف بإبداعات هؤلاء الشاعرات والشعراء المغاربة الذين ينقلون ثقافة بلدهم الأصل وينشرونها في بلدان إقامتهم بلغتهم الأم تارة، وبلغات بلدان الإقامة تارة أخرى، كما يهدف إلى اكتشاف مدى حضور الثقافة المغربية في إنتاجات هؤلاء الشعراء.

وفي كلمة مقتضبة في ختام هذه الأمسية الشعرية، نوه الأمين العالم لمجلس الجالية المغربية بالخارج، عبد الله بوصوف، بإبداعات شعراء مغاربة العالم الذين تجذروا في نخب بلدان الاستقبال، وامتلكوا لغاتها وأصبحوا يبدعون بها.