24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:42
|08:09
|13:46
|16:47
|19:16
|20:31
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رصيف الصحافة: كولونيل وجنود يتورطون في اختلاس مواد غذائية
- ترامب والكونغرس يتفقان على اعتبار جهة الصحراء جزءاً من المغرب
- توقيف متورطَين في شبكة إجرام داخل مشفى العيون
- الأمن يوقف متورطا في ترويج ماء الحياة بأكادير
- درك تاونات يضبط سيارة محملة بـ"الكيف" و"طابا"
رصيف الصحافة: كولونيل وجنود يتورطون في اختلاس مواد غذائية (5.00)
ترامب والكونغرس يتفقان على اعتبار جهة الصحراء جزءاً من المغرب (5.00)
عمال "سامير" يحتجون في المحمدية وينادون بالحفاظ على المصفاة (5.00)
مسيرة احتجاج تطالب بالحريّة لـ"معتقلي الحسيمة" من شوارع بروكسيل (5.00)
- "كافر مغربي" يخرج من الإسلام ويدخل إلى "معرض الكتب" بالبيضاء - (257)
- محسنة تتبرّع بأكثر من مليار لبناء مؤسسات تعليمية بنواحي سطات - (205)
- ترامب والكونغرس يتفقان على اعتبار جهة الصحراء جزءاً من المغرب - (134)
- فيسبوكيون يطالبون بالكفّ عن تحويل "الحمقى" إلى نجوم ومشاهير - (85)
- مسيرة احتجاج تطالب بالحريّة لـ"معتقلي الحسيمة" من شوارع بروكسيل - (64)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
وفاة "هتلر السينمائي" بمدينة زيورخ السويسرية
توفي الممثل السويسري العالمي برونو جانز، المعروف بتجسيده شخصية أدولف هتلر في فيلم "السقوط"، اليوم بمدينة زيورخ، عن عمر 77 عامًا بعد صراع مع مرض سرطان القولون، وفقا لما أعلنه وكيل أعماله.
ولد برونو في الثاني والعشرين من شهر مارس لعام 1941 من أب سويسري كان يعمل كميكانيكي وأم إيطالية، وكرس حياته للفن، حيث قدم أعمالا سينمائية وتليفزيونية، كما قدم أعمالا مسرحية باللغة الألمانية لما يزيد عن نصف قرن.
ويُعد دور أدولف هتلر الذي جسده برونو هو أحد أشهر أدواره في السينما، إذ قدم دور القائد الذي عانى مرارة الهزيمة في أيامه الأخيرة بأحد ملاجئ برلين، وبجانب ذلك الدور برز الممثل السويسري بأدواره في افلام المخرج الألماني فين فيندرز.
وبعيدا عن السينما الألمانية، فقد عمل برونو مع المخرجين فرانسيس فورد كوبولا وريدلي سكوت، وشارك في العديد من الأفلام الشهيرة كـ "The Reader" و"UnKnown" كما قدم أعمالا فرنسية وإيطالية.
جدير بالذكر أن برونو كان يرتدي "خاتم إيفلاند"، بعد اختياره كأفضل ممثل باللغة الألمانية حتى وقتنا الحالي، ولهذا فإن الأيام المقبلة ستشهد على الارجح اختيار ممثل آخر ليكون خليفة للسويسري.
واكتشف برونو العام الماضي معاناته من سرطان القولون، وهو ما أجبره على الابتعاد عن خشبة المسرح ليخضع لجلسات علاج كيماوي.