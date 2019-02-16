وفاة "هتلر السينمائي" بمدينة زيورخ السويسرية

هسبريس - إفي

توفي الممثل السويسري العالمي برونو جانز، المعروف بتجسيده شخصية أدولف هتلر في فيلم "السقوط"، اليوم بمدينة زيورخ، عن عمر 77 عامًا بعد صراع مع مرض سرطان القولون، وفقا لما أعلنه وكيل أعماله.

ولد برونو في الثاني والعشرين من شهر مارس لعام 1941 من أب سويسري كان يعمل كميكانيكي وأم إيطالية، وكرس حياته للفن، حيث قدم أعمالا سينمائية وتليفزيونية، كما قدم أعمالا مسرحية باللغة الألمانية لما يزيد عن نصف قرن.

ويُعد دور أدولف هتلر الذي جسده برونو هو أحد أشهر أدواره في السينما، إذ قدم دور القائد الذي عانى مرارة الهزيمة في أيامه الأخيرة بأحد ملاجئ برلين، وبجانب ذلك الدور برز الممثل السويسري بأدواره في افلام المخرج الألماني فين فيندرز.

وبعيدا عن السينما الألمانية، فقد عمل برونو مع المخرجين فرانسيس فورد كوبولا وريدلي سكوت، وشارك في العديد من الأفلام الشهيرة كـ "The Reader" و"UnKnown" كما قدم أعمالا فرنسية وإيطالية.

جدير بالذكر أن برونو كان يرتدي "خاتم إيفلاند"، بعد اختياره كأفضل ممثل باللغة الألمانية حتى وقتنا الحالي، ولهذا فإن الأيام المقبلة ستشهد على الارجح اختيار ممثل آخر ليكون خليفة للسويسري.

واكتشف برونو العام الماضي معاناته من سرطان القولون، وهو ما أجبره على الابتعاد عن خشبة المسرح ليخضع لجلسات علاج كيماوي.