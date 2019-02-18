فليمان مغربيان بالمسابقة الرسمية لمهرجان الأقصر

هسبريس من الرباط

أعلنت إدارة مهرجان الأقصر السينمائي الأفريقي عن مشاركة 102 من الأفلام تمثل 36 بلدا إفريقيا في مختلف مسابقات المهرجان في دورته الثامنة ، التي ستقام خلال الفترة ما بين 15 و 21 مارس المقبل، من ضمنها فيليمن مغربيين في قائمة المسابقة الرسمية.

وقال سيد فؤاد، رئيس المهرجان، في مؤتر صحفي لتقديم تفاصيل هذه التظاهرة، إن دورة هذه السنة التي تقام تحت شعار " السينما ...حياتات أخرى"، تلقت 385 طلبا للمشاركة في المهرجان، ووقع الاختيار على 102 من الأفلام ، منها 10 أفلام ستعرض ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة (المسابقة الرسمية)، و 10 أفلام في مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة و10 افلام في مسابقة الحريات و16 فيلما لروائيا قصيرا و14 فيلما في مسابقة أفلام الطلبة، بينما تعرض بقية الافلام خارج المسابقات.

ويمثل المغرب في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة فليمي "مباركة" للمخرج محمد زين الدين، و"انديغو" للمخرجة سلمى بركاش، وتضم كذلك فيلمين غانيين هما "دفن كوغو" للمخرج بليتز بازاول، و"قدر" للمخرج كوابينا جيانسا، وفيلم "ليل خارجي" للمخرج أحمد عبد الله السيد، (مصر)، و "أسيرة (الكونغو) للمخرج ديفيد كابال، و"ماباتا باتا" للمخرج سول دي كارفاليو، وهو إنتاج مشترك بين موزمبيق والبرتغال.

ومن تونس تضم القائمة فيلم "في عينيا" للمخرج نجيب بالقاضي، فضلا عن الفليم الجنوب إفريقي "خيط الشتاء بجلدي" للمخرج جميل كوبيكا، والفيلم الجزائري "إلى آخر الزمان" للمخرجة ياسمين شويخ. وتحل تونس ضيف شرف دورة هذه السنة، التي ستعرف تكريم عدد من الأسماء السينمائية التي بصمت بعملها وإنتاجها المشهد السينمائي الإفريقي، بينما تقدم حفل افتتاح المهرجان الإعلامية السنغالية أومي ندور.

ويرأس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية المخرج المالي شيخ عمر سيسوكو، وتضم المخرج المغربي نور الدين لخماري والمنتجة التونسية درة بوشوشة، والموسيقار المصري راجح داود.

كما يشارك المغرب في مسابقة الأفلام القصيرة بفيلم "أليس" للمخرج فيصل بن، الذي توجه بنيودلهي بجائزة أحسن فيلم عربي قصير في الدورة السابعة لمهرجان دلهي السينمائي الدولي، فضلا عن الفليم المغربي الفرنسي المشترك "ياسمينا" للمخرج علي الصميلي وكلير كاهين. وفي مسابقة أفلام الحريات يشارك المغرب بفيلم "طفح الكيل" وهو من توقيع المخرج محسن البصري.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام التسجيلية المخرج السنغالي منصور صورا واد، والسيناريست التونسي طارق بن شعبان، والمخرج ديود حمادي من الكونغو، والكاتب المصري يحيى عزمي، والمخرج المصري أمير رمسيس.

وبالنسبة للجنة تحكيم مسابقة أفلام الحريات الحريات، فتضم كلا من المخرج المصري سمير سيف، والناقد الفرنسي اوليفيه بارليه والمنتج والمخرج اللبناني سام لحود، والمخرج المصري شريف مندور، بينما تضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة المخرج صامويل إشيموي من رواندا، والمخرج يونس نجابو من بروندي، والمخرج محمد كامل من مصر، والممثلة امينة خليل من مصر، والناقدة التونسية انصاف اوهيبة.

وتتضمن فعاليات المهرجان تنظيم ورشات في مجال الافلام التسجيلية وأخرى لتنمية قدرات الشباب في مجال الصناعة السينمائية. ويعرض المهرجان في القسم الرسمي " خارج المسابقة" فيلم "رحل ...بدو" وهو انتاج مغربي فرنسي مشترك للمخرج أوليفي كوسماك، وفيلم "تكيتة السوليما" للمخرج أيوب ليوسفي الذي توج بالعديد من الجوائز الوطنية والدولية.