المعرض الدولي للكتاب يتخطى نصف مليون زائر

هسبريس من الرباط

أفادت وزارة الثقافة والاتصال – قطاع الثقافة بأن الدورة الخامسة والعشرين للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء سجلت رقما هاما على مستوى الزوار بلغ 560.000 زائر من مختلف الأعمار، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 62% مقارنة مع سنة 2017.

وتميزت الدورة الخامسة والعشرون، وفق بلاغ صادر عن الوزارة المذكورة، باستضافة مملكة إسبانيا كضيف شرف، ممثلة بوفد رسمي وثقافي وفني ضم عددا هاما من الكتاب والمبدعين ومندوبي المؤسسات البحثية والأكاديمية.

كما شارك في المعرض، الذي نظمته وزارة الثقافة والاتصال بتعاون مع الوكالة المغربية لدعم الاستثمارات والصادرات-مكتب المعارض، أزيد من 720 عارضا مباشرا وغير مباشر، يمثلون 42 بلدا، قدموا رصيدا وثائقيا جاوز 128.000 عنوان، تمثل نسبة الصادر منها خلال السنوات الثلاث الأخيرة 30%.

وأورد المصدر ذاته أن العناوين المعروضة غطت مختلف الحقول المعرفية، "حيث مثل منها حقل الأدب 21%، يليه كتاب الطفل بنسبة 17%، والعلوم الاجتماعية بنسبة 14%، والديانات بنسبة 7%، والعلوم الحقة والتطبيقية بنسبة 8%، والتاريخ والجغرافيا بنسبة 7%، والفلسفة بنسبة 7%، والاقتصاد والقانون بنسبة 7%، واللغات بنسبة 6%، والفنون بنسبة 2%، بالإضافة إلى العموميات بنسبة 4%".

وحرصت وزارة الثقافة والاتصال، مع شركائها، يضيف البلاغ ذاته، "على أن يعكس الرصيد الوثائقي المعروض قيم التعايش التي تطبع المغرب، مستبعدة كل إصدار يمس بثوابت المملكة أو يزدري الأديان أو يحرض على الكراهية والعنف أو العنصرية".

وبلغ عدد فقرات البرنامج الثقافي العام ما يناهز 1077 نشاطا، موزعا ما بين 473 ندوة ومائدة مستديرة، و320 توقيعا لكتاب، و280 نشاطا للطفل، وأربعة معارض موضوعاتية.

وفي السياق ذاته، "تم تنظيم 407 أنشطة من طرف وزارة الثقافة والاتصال، و30 نشاطا في إطار برنامج إسبانيا ضيف الشرف، و37 نشاطا من طرف مجلس الجالية المغربية بالخارج في إطار محور "المغرب في العالم"، و38 نشاطا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تمحورت حول موضوع الهجرة، و36 نشاطا ثقافيا لجامعة الحسن الثاني، و31 نشاطا من طرف المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، إضافة إلى أكثر من 498 نشاط نظمت داخل بقية أروقة العارضين. بينما بلغ عدد المشاركين في البرنامج 2700 متدخل، من المغرب ومن العالم العربي ومن الخارج"، وفق أرقامٍ أوردتها الوزارة عينُها في بلاغها.

يذكر أن فعاليات المعرض، التي اختتمت أمس الأحد، كانت تحت رعاية الملك محمد السادس، وافتتحها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يوم الخميس 7 فبراير 2019.