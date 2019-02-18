العلام يتنحى عن رئاسة منظمة اتحاد كتاب المغرب

هسبريس - وائل بورشاشن

أكّد عبد الرحيم العلام لجريدة هسبريس الإلكترونية تنحيه عن رئاسة اتحاد كتاب المغرب، اليوم الإثنين، وهو ما أورد أسبابه في رسالة عمّمها بعد "تأمل عميق وتفكير جاد ومسؤول بما تستلزمه الظرفية الحالية من حرص تام على راهن المنظّمة ومستقبلها، وحفاظٍ على مكتسباتها وإشعاعها وتوهجها في المحافل الوطنية والدولية، باستحضار مسؤوليته التاريخية والتنظيمية"، وفق تعبيره.

ونفى العلام أن يكون قراره التنحيَ عن رئاسة اتحاد الكُتّاب تم بتنسيق مع أعضاء المكتب التنفيذي والهيئات الأخرى التابعة للاتحاد، موضّحا أن هذا تمّ "حتى يتسنى للجميع اتخاذ ما يناسبهم، بناء على اقتناعاتهم وتقديراتهم الشخصية، من قرارات ومواقف تجاه المستجدات التي بات يواجهها الاتحاد منذ إجهاض مؤتمره الأخير بطنجة".

وذكر العلام أن إعلان تنحّيه جاء "تغليبا لمصلحة الاتحاد على أي اعتبار آخر كيفما كان نوعه"، ومن أجل "وضع كل طرف أمام مسؤولياته التاريخية والأخلاقية والتنظيمية، وحتى تظل المنظمة شامخة معافاة"، وهو ما تمّ حسبه "عن اقتناع تام وبكل مسؤولية وحرية، بعدما قاده إلى مهمة رئاسة اتحاد كتاب المغرب المؤتمر الوطني الثامن عشر المنعقد بالرباط".

وعدّد الكاتب مجموعة من الأسباب التي دفعته إلى الاستقالة، من بينها أن "واقع الاتحاد اليوم يستلزم منا جميعا قطع الطريق على كل النزعات الذاتية والزّعماتية، الساعية، في تنكر تام لمبادئ المنظمة، إلى تصريف حساباتها الشخصية ضيّقة الأفق على حساب الرهانات والتطلعات التي يواجهها الاتحاد"؛ كما ذكر أن من أسباب التنحي ألا تكون مسؤوليته التنظيمية على رأس الاتحاد، "مطية للبعض لحشر المنظّمة في أزمة تنظيمية دائمة قد تعصف بمستقبلها، وتدفع بها نحو التفكك والانهيار مثلما حصل لمنظمات وطنية عريقة"، منتقدا كون "البعض ما فتئوا يواصلون حملاتهم المغرضة التي تستهدف اتحاد كتاب المغرب، عبر تسخير جميع الوسائل وأساليب التواصل".

وبيّن العلام أن تنحّيه جاء "تبعا لاستشارات أخوية واسعة حول الوضعية الحالية للاتحاد وآفاقه، شملت بعض رموز الاتحاد وحكمائه ومسؤولين سابقين في هيئاته"، مضيفا أن الأوان حان لعودته إلى مباشرة مشاريعه الثقافية "التي أجلها فترة مهمة من الزمن قضاها في خدمة الاتحاد".

وذكر العلام أن المؤتمر الوطني التاسع عشر لاتحاد كتاب المغرب "كان سيشكل، لو لم يتم نسفه، مناسبة مواتية للمكاشفة والمساءلة والمحاسبة، والتفكير الإيجابي المثمر والمسؤول في مستقبل المنظّمة وتطوير عملها وأدوات اشتغالها، في ضوء مستجدات المرحلة وتحولاتها، وأيضا في ضوء التحديات الكبرى التي تواجهها الثقافة الوطنية، بما يضمن لها تعزيز إشعاعها، وبما يستجيب لتطلعات الكتاب والمثقفين، بعيدا عن أي حسابات شخصية أو طموحات وهمية".

وعبّر العلام، في رسالة تنحّيه نفسها، عن أن اتحاد الكتّاب استطاع، خلال الفترة التي تولى فيها المسؤولية، بمعية أعضاء المكتب التنفيذي وباقي هيئاته الأخرى، أن يحقق "منجزات ومكتسبات عديدة ومختلفة، محليا وعربيا ودوليا، تأتي على رأسها الاستجابة الملكية لملتمس تمكين المنظمة من مقر ملائم يليق برصيدها التاريخي، وهو ما تم عبر تشييد "مركب ثقافي ورياضي" كبير خاص بالاتحاد سمّي "دار الفكر"".

تجدر الإشارة إلى أن اتحاد كتاب المغرب شهد مجموعة من التّحديات في السنوات الأخيرة، كان من بينها استمرار عبد الرحيم العلّام في ترؤسه بعد نهاية ولايته، وعدم نجاح مؤتمره بطنجة، وتجميد عضوية رئيسه كنائب أوّل للأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب، وحديث بعض أعضائه السابقين عن "خروقات تدبيرية".