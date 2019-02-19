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كُتّاب وآراء
ندوة تبحث في تجليات الغيريّة في الثقافة العربية
أعلنت أكاديمية المملكة المغربية تنظيمَ ندوة معنونة بـ"تجليات الغيريّة في الثقافة العربية"، بشراكة مع وزارة الثقافة والاتصال، في إطار "الاهتمام بالثقافة العربية وخصوصيتها وتجليات الحداثة فيها"، واحتفاء بمدينة وجدة عاصمة للثقافة العربية.
وستتناول هذه الندوة، حسب بلاغ عمّمته الأكاديمية، مجموعة من المحاور، هي: "الغيريّة في الفلسفة والعلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة، وحركات الهجرة وتفاعلات الوعي بالآخر، ومظاهر الغيريّة في الإبداع".
وَستعرف هذه الندوة مشاركة مجموعة من الباحثين والمتخصّصين والأساتذة الجامعيّين، المنتمين إلى مجموعة من الدول العربية، من بينها: العراق، تونس، البحرين والمغرب البلد المضيف.
وستنطلق الجلسة الافتتاحية لندوة "تجليّات الغيرية في الثقافة العربية" يوم الخميس 21 فبراير الجاري على الساعة التاسعة صباحاً، بمركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، الكائن بزاوية شارع يعقوب المنصور وزنقة العراق بوجدة، وسيستهلّها عبد الجليل الحجمري، أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، بكلمة افتتاحية، تليها كلمة محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال.