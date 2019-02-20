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الرئيسية | فن وثقافة | ياسمين شلاح تفتتح مسيرتها الغنائية بـ"ديكاج"

ياسمين شلاح تفتتح مسيرتها الغنائية بـ"ديكاج"

ياسمين شلاح تفتتح مسيرتها الغنائية بـ"ديكاج"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 20 فبراير 2019 - 07:28

بعد غياب عن الساحة الفنية، أطلقت الفنانة الشابة ياسمين شلاح أول أغنية خاصة بها بعد مشاركتها في برنامج اكتشاف المواهب "عرب آيدل".

وقررت شلاح أن تدشن مسيرتها الفنية بأغنية مغربية شبابية بعنوان "ديكاج"، كتب كلماتها ولحنها مروان سيداه، وأشرف على توزيعها محمد ايت زيدان.

وعن هذا الاختيار توضح الفنانة الشابة: "صحيح أن الجمهور المغربي والعربي تعرف علي بأغانٍ طربية، وبصمت اسمي في هذا اللون الفني، إلا أني قررت التقرب من الجمهور المغربي أكثر بأغنية تمزج بين الراي والمغربي، بتوزيع خفيف مواكبة للموجة الغنائية".

وعن تأخرها في إصدار جديدها الفني، منذ مغادرتها البرنامج سنة 2016، ترد في تصريح لهسبريس بالقول: "إصداري لعملي الأول جاء متأخرا، نظرا لقلة تجربتي في الميدان الفني أولا، كما أن الاختيار كان صعبا.. لذلك كان من الضروري أخذ الوقت الكافي لاختيار الستايل الذي يلائمني، ويتوافق مع قدراتي الصوتية".

ومن جملة العراقيل التي واجهت خريجة برنامج اكتشاف المواهب عرب آيدل، تقول: "المجال الفني يتطلب شبكة علاقات مهمة من أجل تحقيق النجاح، أولى هذه الصعوبات جهلي للوجهة التي أقصدها بعد البرنامج، في ظل غياب أو انعدام الدعم إن صح التعبير". وتابعت الفنانة الشابة: "قلة معارفي شكلت مشكلا حقيقيا، كما أنني لم أستغل الشهرة التي اكتسبتها آنذاك من خلال مشاركتي في البرنامج".

واعتبرت ياسمين شلاح أن "الأغنية المغربية فقدت هويتها في ظل غياب الأغنية الطربية التي طالما أطربت مسامعنا، وأنا من عشاق المدارس المغربية العريقة كالراشديات؛ لكن هذا التنوع في الألوان الموسيقية الذي نعيشه اليوم منحها إشعاعا آخر، بفضل الجيل الجديد من الفنانين".

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