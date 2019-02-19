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كُتّاب وآراء
موسكير يجرّ المالح إلى ردهات المحاكم في فرنسا
بعد مرور أزيد من أربع سنوات على قضية الخلاف الذي نشب بين المغني سعيد موسكير وبين الكوميدي جاد المالح، بسبب سرقة هذا الأخير ألحان أغنيته "ماما"، يحسم القضاء الفرنسي بداية مارس المقبل في القضية.
وأورد سعيد موسكير، في تصريح لهسبريس، أنه "بانتظار النطق بالحكم النهائي من قبل محكمة فرنسية في القضية التي رفعها ضد الفكاهي جاد المالح، حيث حدد موعدا لها بداية مارس المقبل، مؤكدا أن "المالح استغل ألحان أغنيته دون موافقته".
وردا على التشكيك في صحة أقواله، يبرز موسكير أن "المحكمة استعانت بخبراء فرنسيين للتحقق من الموضوع، كما تم تزويدها بالمعطيات التي تؤكد صحة أقواله وملكيته للعمل المستغل في أغنية Danse de la joie".
وأورد صاحب أغنية "ماما" أنه "كان ينتظر اعتراف جاد بملكية ألحان الأغنية له، دون اللجوء إلى القضاء، إلا أن الفنان المغربي المقيم في فرنسا رفض فتح أي باب للنقاش حول ذلك".
وتتولى متابعة قضية السرقة الفنية بالمحكمة الفرنسية منذ ثلاث سنوات محامية فرنسية، ويوضح موسكير في حديثه للجريدة "لم أكن أتابع كل جلسات المحاكمة، بحكم التزاماتي المهنية، كما أن الأمر مكلف النسبة إلي".
وعرفت قضية السرقة الفنية بين الفنانين جلسات متعددة أمام القضاء الفرنسي، وأثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي إثر تشكيك البعض في صحة أقوال موسكير، معتبرين أنه اتخذ قرارا خاطئا بمقاضاة الفنان جاد المالح.
جدير بالذكر أن أغنية "ماما" جرى تسجيلها لدى "جمعية الملحنين والمؤلفين وناشري الموسيقى" في فرنسا؛ وهو ما يضمن حماية حقوق المؤلف للأغنية على المستوى الدولي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
Bon courage