24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:35
|08:01
|13:46
|16:52
|19:22
|20:37
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رصيف الصحافة: مديرية الضرائب تلغي ضريبة "التمبر" على الأدوية
- معتصمون ينددون بأوضاع مشفى "سعادة" بمراكش
- دفاع "معتقلي الريف" يلزم الصمت ويتخوف من تأثيرات على القضاء
- كولومبيا تفجر بيت قطب المخدرات بابلو إسكوبار
- البراهمة والمقاربة الإطفائية
جبهة إنقاذ مصفاة "سامير" تُطالب بتعليق تحرير أسعار المحروقات (5.00)
- مئات الجزائريين ينتفضون ضد ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة - (71)
- غوتيرس: الصحراء تنتظر حكماً ذاتياً يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة - (60)
- "أباتريد" يتحرر من القيود السياسية لمأساة تهجير "مغاربة الجزائر" - (52)
- جامعيون يقودون "حراك الكرامة" ويطالبون أمزازي بتحسين الأجور - (50)
- الأمن الجزائري يعترض طريق مئات المحتجين نحو القصر الرئاسي - (48)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
جوليا المغربية تختار "الراي" للعودة إلى الغناء
بعد غياب عن الساحة الفنية، اختارت الفنانة الشابة جوليا لون "الراي" لأغنيتها "للمرة المليون"، التي تحمل توقيع كاتب الكلمات إدريس العربي وتوزيع شاكر.
واختارت خريجة برنامج "نجوم ونجوم" مدينة طنجة لتصوير مشاهد الفيديو كليب، الذي تجسد فيه دور كفيفة اكتشفت بالصدفة خيانة زوجها لها، فقررت إنهاء علاقتهما، على الرغم من محاولاتها لإعادة المياه إلى مجاريها.
وعن أسباب ابتعادها عن الساحة الفنية، توضح الفنانة الشابة: "قمت بمحاولات عدة للحفاظ على بروز اسمي في الساحة الفنية؛ لكن واجهت صعوبات كبيرة في الصمود أمام التحديات التي تواجه كل فنان في بداية مساره".
وأبرزت جوليا، التي بدأت الاحتراف في مجال الغناء بعدما توجت في 2003 في مسابقة "نجوم ونجوم"، أن احتكار بعض الأسماء للمجال الفني، بالإضافة إلى غياب شركات إنتاج داعمة للفنان، كلها عوامل قد تؤدي إلى نهاية مسار كل فنان لا يزال يحاول أن يرسم خطواته الأولى في الفن.
وترى جوليا المغربية أن شق طريق النجومية لا بد من انطلاقه من المغرب، عكس باقي الفنانين الذين يختارونه من المشرق، مشددة على إعطاء المساحة الأكبر من الإنتاجات للأغنية المغربية.
وراكمت جوليا رصيدا فنيا مهما في مجال أغنية "الراي"؛ من بينها "الخاين نسيتيني" و"طلوع الصبح"، والتي حققت انتشارا مهما، إلى جانب الديو الذي جمعها بالفنان زهير وردي بعنوان "نعيشو الحياة". وتعتزم الفنانة الشابة تقديم أغنية مصرية شعبية ضمن ألبومها المقبل، مع إعطاء الأولوية للأغنية المغربية.