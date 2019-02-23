جوليا المغربية تختار "الراي" للعودة إلى الغناء

هسبريس من الرباط

بعد غياب عن الساحة الفنية، اختارت الفنانة الشابة جوليا لون "الراي" لأغنيتها "للمرة المليون"، التي تحمل توقيع كاتب الكلمات إدريس العربي وتوزيع شاكر.

واختارت خريجة برنامج "نجوم ونجوم" مدينة طنجة لتصوير مشاهد الفيديو كليب، الذي تجسد فيه دور كفيفة اكتشفت بالصدفة خيانة زوجها لها، فقررت إنهاء علاقتهما، على الرغم من محاولاتها لإعادة المياه إلى مجاريها.

وعن أسباب ابتعادها عن الساحة الفنية، توضح الفنانة الشابة: "قمت بمحاولات عدة للحفاظ على بروز اسمي في الساحة الفنية؛ لكن واجهت صعوبات كبيرة في الصمود أمام التحديات التي تواجه كل فنان في بداية مساره".

وأبرزت جوليا، التي بدأت الاحتراف في مجال الغناء بعدما توجت في 2003 في مسابقة "نجوم ونجوم"، أن احتكار بعض الأسماء للمجال الفني، بالإضافة إلى غياب شركات إنتاج داعمة للفنان، كلها عوامل قد تؤدي إلى نهاية مسار كل فنان لا يزال يحاول أن يرسم خطواته الأولى في الفن.

وترى جوليا المغربية أن شق طريق النجومية لا بد من انطلاقه من المغرب، عكس باقي الفنانين الذين يختارونه من المشرق، مشددة على إعطاء المساحة الأكبر من الإنتاجات للأغنية المغربية.

وراكمت جوليا رصيدا فنيا مهما في مجال أغنية "الراي"؛ من بينها "الخاين نسيتيني" و"طلوع الصبح"، والتي حققت انتشارا مهما، إلى جانب الديو الذي جمعها بالفنان زهير وردي بعنوان "نعيشو الحياة". وتعتزم الفنانة الشابة تقديم أغنية مصرية شعبية ضمن ألبومها المقبل، مع إعطاء الأولوية للأغنية المغربية.