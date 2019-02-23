"معجم الكغاط" ينعش الذاكرة المسرحية المغربية

هسبريس من الرباط

صدر حديثا لفهد الكغاط كتاب جديد بعنوان "معجم المسرحيات المغربية-من البداية إلى العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين"، عن دار توبقال للنشر بالدار البيضاء، في طبعة أنيقة من 760 صفحة من القطع الكبير.

انطلق الأكاديمي والباحث الدكتور فهد الكغاط في إنجاز هذا المعجم المسرحي الموسوعي سنة 2012، و"طيلة هذه السنوات كنت مواكبا لهذا العمل الضخم الذي تطلب جهدا كبيرا، وإخلاصا في العمل، وتدقيقا وتمحيصا يؤكدان شغف الدكتور فهد الكغاط بالتوثيق والأرشفة وحفظ الذاكرة المسرحية المغربية في شقيها النصي والفرجوي"، يقول الدكتور يونس لوليدي في تقديمه للكتاب.

ويضيف: "إذا كان التوثيق والأرشفة عمل مؤسسات في أوروبا، فإنهما في المغرب عمل أشخاص آلوا على أنفسهم حفظ ما لم تحفظه الجهات الرسمية. وهكذا سار الدكتور فهد الكغاط على خطى عدد من الأكاديميين والباحثين المغاربة-ممن سبقوه أو تزامنت أعمالهم مع عمله-أمثال: محمد أديب السلاوي، ومحمد الكغاط، والمهدي الودغيري، وعبد اللطيف ندير، وأحمد مسعاية، ومصطفى رمضاني، ومحمد يحيى قاسمي، وغيرهم كثير. وبقدر ما استفاد الدكتور فهد الكغاط من الذين سبقوه، بقدر ما سعى إلى أن يحمل معجمه هذا عددا من الإضافات".

المعجم يضم حوالي ثلاثة آلاف عنوان، وهو عدد ضخم من المسرحيات التي وثقها الكغاط، وهو إن كان يلتقي في عدد منها مع الذين سبقوه، إلا أنه ينفرد بالجزء الأكبر منها.

وعمد الكاتب، وفق تقديم لوليدي، إلى توثيق المسرحات غير المنشورة أيضا، "أي إن معجمه يضم-بالإضافة إلى المسرحيات المنشورة-مسرحيات مخطوطة أو مطبوعة على الستانسيل، أو مسرحيات عُرضت وما زالت نصوصها غير متداولة بين الناس".

وقد حمل هذا المعجم إضافات من حيث التوثيق؛ إذ كلما أمكن ذلك إلا وأشار الدكتور فهد الكغاط إلى التجنيس الذي وضعه المؤلف المسرحي لمسرحيته، وأشار كذلك إلى عرض هذه المسرحية ومكان عرضها وزمانه.

وقد جرت العادة أن يتم التوثيق للمسرحيات المغربية من خلال التمييز بين المسرحيات المؤلفة والمسرحيات المقتبسة، غير أن فهد الكغاط أضاف تمييزات دقيقة أخرى هي: المسرحيات المُستنبتة والمسرحيات المُعدة والدراماتورجيا، مما أضفى على معجمه مزيدا من الدقة في التصنيف، بما أن عددا من المسرحيات المُستنبتة والمُعدة كانت تُدرج تحت خانة المسرحيات المُقتبسة، على الرغم من الخصوصيات التي تميز كل نوع من هذه الأنواع.

إن قائمة مراجع هذا المعجم تدل بوضوح على أن صاحبه لم يترك مصدرا إلا واشتغل عليه، سواء تعلق الأمر بالبيبليوغرافيات السابقة، أو بالدراسات والأبحاث، أو بالأطاريح، أو بالمجلات والجرائد، أو بالملصقات والمطويات، وكتيبات المهرجانات، يقول لوليدي في تقديمه.

واعتبر لوليدي المعجم الذي ألفه الدكتور فهد الكغاط "مفخرة للحركة المسرحية المغربية، كما أنه سيصبح مرجعا لا غنى عنه للباحثين والأكاديميين والمسرحيين-المغاربة والعرب-يقرب المسافات، وينفض الغبار عن المنسي والمهمل، ويؤكد أن للمسرح المغربي تاريخا من التأليف والإبداع، وله من الأسماء والتجارب ما يسمح لنا بالافتخار به، رغم ما قد يعرفه من حين إلى آخر من كبوات تدخل ضمن الصيرورة الطبيعية لكل عمل إنساني".

ويختم بونس لوليدي تقديمه بالتأكيد على أنه "ليس غريبا أن ينجز الدكتور فهد الكغاط هذا المعجم الهام، هو الذي عاين الدكتور محمد الكغاط رحمه الله-الأب والأستاذ والمبدع-ينجز (فهرس النصوص المسرحية في المغرب من سنوات العشرين إلى سنوات الثمانين)، سنة 1987. فكأن ما أتمه اليوم الدكتور فهد الكغاط، كانت بدايته ذات يوم من سنة 1987".