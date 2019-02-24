رواية لمقابر أحمد الكبيري "تشتعل" باللغة الصينية

هسبريس من الرباط

ألقت المطابع الصينية ضمن ثمارها ترجمة إلى لغة كونفوشيوس لرواية "مقابر مشتعلة" للروائي المغربي أحمد الكبيري، التي صدرت طبعتها العربية بالمغرب سنة 2007، وذلك بعد أسابيع من صدور روايته الأخيرة "كلاي".

وتم تقديم الرواية في طبعتها الصينية، باعتبارها رواية تحكي عن معاناة الناس البسطاء في مدينة مغربية صغيرة، وبيان قسوة الحياة الاجتماعية التي يعيشونها، إلا أنها في المقابل تعيد الاعتبار للذين يسعون إلى الحفاظ على كرامتهم بالعمل والمثابرة ومقاومة ظروفهم القاسية.

وتتّسم أعمال الروائي المغربي أحمد الكبيري بالتركيز على خصائص البيئة المحلية، بلغة بسيطة، يمزج فيها بين اللغة العربية الفصحى والدارجة المغربية، مشبعا إياها بعمق التأمل والتفكير والعواطف، بالإضافة إلى اعتمادها، على مستوى الأسلوب، على الجمع بين تقنيات الحكايات العربية والكتابة الروائية الغربية، مع استخدام المفارقات والسخرية السوداء في تتبعه وتفسيره للمصائر التي يؤول إليها الناس.

وتعد "مقابر مشتعلة" الرواية المغربية الوحيدة التي تم انتقاؤها إلى جانب 24 رواية عربية أخرى من طرف لجنة من أساتذة متخصصين في الأدب واللغة العربيين، للترجمة في إطار مشروع تبادل الترجمة والنشر بين الصين والدول العربية، انطلق منذ بضع سنوات.

يذكر أن "مقابر مشتعلة" هي الرواية الثانية للكبيري بعد "مصابيح مطفأة" سنة 2004، وقبل "أرصفة دافئة" سنة 2013، و"كلاي" سنة 2019، وحظيت بقراءات نقدية اعتبرتها "رواية تقدم عينة تمثيلية، بلغة الإحصاء، حيث نجد الأسوياء والشواذ، والخرافة والعلم، والروح الانهزامية والأخرى التواقة إلى البقاء عاليا، كما تصور تحول العلاقات في مجتمع منخرط في سياق عالمي فيه الكثير من الحركة والدينامية".

يشار إلى أن ترجمة الرواية إلى اللغة الصينية قام بها الأستاذ يانغ فونغتونغ، المتخصص في الأدب العربي، ونشرتها دار ووتشو كومينيكاسيون.