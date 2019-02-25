الحب والمال يقود بدر سلطان إلى ملحّن جزائري

هسبريس من الرباط

في أول تعاون فنيّ مغربي جزائري خاص به، يستعد الفنان بدر سلطان لعرض أغنية ذات طابع رومانسي، تحمل توقيع كاتب الكلمات الجزائري نسيم تونسي والملحن الجزائري نور الدين طيبي، إلى جانب المغربيين أحمد زيد في ما يخص التوزيع الموسيقي وعمار وعربي أزويات لإخراج فيديو كليب الأغنية.

واختار سلطان لأغنيته الجديدة "J'ai pas envie"، من أجل تسليط الضوء على قضية الحب والمال في العلاقات العاطفية، من خلال قصة فتاة أغراها المال للارتباط بشخص متقدم في السن والتخلي عن حبها الحقيقي، لتشعر بعدها بندم شديد بسبب ركوضها وراء الماديات على حساب مشاعر نبيلة.

وعن التعاون الفني المغربي الجزائري، يقول بدر سلطان: "أعجبت بالأغنية كلمة ولحنا، ووجدتها تلائم اللون الفني الرومانسي الذي عرفني به الجمهور، كما أن كاتب الكلمات والملحن يحظيان بشهرة واسعة".

ويسترسل سلطان: "الأغنية الجديدة تحمل طابعا رومانسيا، الذي يندرج ضمن خانة الأعمال التي سبق أن اشتغلت عليها سابقا، ولقيت تجاوبا كبيرا من قبل الجمهور".

وعن حضور الإيقاعات الشرقية في أغانيه، يورد الفنان نفسه: "حضور الإيقاعات الشرقية في أعمالي الفنّية نابع من جذوري الشرقية وتربيتي على إيقاعات "الركادة"؛ وهو اللون الغنائي المحبوب لدى المغاربة. صحيح أنّني أغني جميع الألوان إلا أنّ هذا اللون يلقى إقبالا وتفاعلا كبيرين من طرف الجمهور، وهو ما ألمسه خلال السهرات والمهرجانات".

تجدر الإشارة إلى أن سلطان عشق الغناء منذ الصغر، ولم يمل من اختبار حظه من خلال المشاركة في عدد من المسابقات الغنائية بهدف الوصول إلى قلب الجمهور، ولقبه الفنان الإماراتي حسين الجسمي بـ"حامل مشعل الأغنية العربية".

وخاض ابن مدينة أحفير معركة قوية من أجل إثبات نفسه في السّاحة الفنية، ليطرق اليوم باب المشرق العربي من خلال التعاقد مع شركة "مزيكا" للإنتاج بهدف الوصول إلى الجمهور العربي.