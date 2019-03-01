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الرئيسية | فن وثقافة | الانشغال يحرم "الفرقة الانتحارية" من ويل سميث

الانشغال يحرم "الفرقة الانتحارية" من ويل سميث

الانشغال يحرم "الفرقة الانتحارية" من ويل سميث
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 01 مارس 2019 - 03:30

يغيب الممثل الأمريكي ويل سميث، أحد أبطال فيلم "Suicide Squad" (الفرقة الانتحارية)، عن الجزء الثاني من العمل الذي يعد له المخرج جيمس جان، حسبما أفادت مجلة "فاريتي".

وأشارت المجلة إلى أن ازدحام جدول أعمال الممثل الأمريكي الذي يعد واحدا من أعلى النجوم أجرا في هوليوود، قد يكون السبب وراء تخليه عن تجسيد شخصية "Deadshot" مجددا.

وفي ماي القادم سيُعرض لسميث فيلمه الجديد "علاء الدين"، في نسخة جديدة من إنتاج "ديزني"، وسيطلق في 2020 فيلم "Bad Boys for Life"، وهو الجزء الثالث من سلسلة "Bad Boys" التي يشاركه فيها البطولة مارتن لورانس.

ولن يكون الجزء الجديد من "الفرقة الانتحارية"، الذي يُعرض في غشت القادم، امتدادا للجزء الأول، بل سيحمل رؤية جديدة لهذا العالم من الأبطال الخارقين من نوع خاص.

وشارك سميث بطولة الجزء الأول كل من مارجوت روبي وجاريد ليتو، فيما أخرجه ديفيد أيار، وجمع أرباحا بلغت 746 مليون دولار لكنه لقي استقبالا فاترا من جانب النقاد وجماهير القصص المصورة التي تدور حول هذه الفرقة الانتحارية.

وسيتولى جيمس جان إخراج الجزء الثاني من العمل، في اختيار أثار تساؤلات في هوليوود كونه يأتي بعد وقت قليل من استبعاده من فيلم "Guardians of the Galaxy Vol.3" بسبب الكشف عن تغريدات قديمة مثيرة للجدل كان قد نشرها على "تويتر".

وكان جان قد أخرج أول جزئين من هذا العمل في 2014 و2017.

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