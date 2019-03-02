24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2707:5213:4516:5519:2820:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. سعيد: التراث الفقهي وراء "الدَّعْشَشَة" والتطرّف (5.00)

  2. بادو: السياسة اللغوية بالمغرب "استئصالية" لا تحقق التنوع الثقافي‬ (5.00)

  3. "نينجا" تراقب المنشآت الهندسية الكبرى بالمغرب (5.00)

  4. جمعويّون ينشدون النماء أمام زحف الانتحار بـ"عاصمة الشهداء" (4.00)

  5. متظاهرون يشتبكون مع الشرطة قرب القصر الرئاسي في الجزائر (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | فن وثقافة | الممثلة الأمريكية كاثرين هيلموند تلتحق بدار البقاء

الممثلة الأمريكية كاثرين هيلموند تلتحق بدار البقاء

الممثلة الأمريكية كاثرين هيلموند تلتحق بدار البقاء
هسبريس - إفي
السبت 02 مارس 2019 - 11:50

توفيت الممثلة الأمريكية كاثرين هيلموند، المعروفة بدوريها في مسلسلي "Who´s the Boss" و"Soap"، عن عمر 89 عاما، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أمريكية خلال الساعات الأخيرة.

وتوفيت هيلموند التي كانت تعاني من مرض الزهايمر، بمنزلها في مدينة لوس أنجليس الأمريكية، في 23 فبراير الماضي، إلا أن نبأ وفاتها لم يتم الإعلان عنه قبل الان.

وكان دورها في مسلسل "Soap" الذي استمر عرضه بين عامي 1977 و1981 ومسلسل "Who´s the Boss" من 1984 إلى 1992 ، من أبرز أدوارها على مدار مسيرتها الطويلة التي تركزت أغلبها على الأعمال التلفزيونية.

وفازت الممثلة الراحلة التي ولدت في ولاية تكساس عام 1929 ، بجائزتي جولدن جلوب عن دوريها في هذين المسلسلين، أولهما عن أدائها في "Soap" عام 1981 والثانية عن "Who´s the Boss" في 1989.

كما ترشحت هيلموند لجائزة "إيمي" سبع مرات، لكنها لم تفز بها ولا مرة.

وعقب الإعلان عن نبأ وفاة هيلموند، أعربت الممثلة أليسا ميلانو، المعروفة عالميا بفضل دورها في مسلسل "Charmed"، عن حزنها عبر تغريدة نشرتها على "تويتر".

وقالت ميلانو التي عملت حين كانت طفلة مع هيلموند في مسلسل "Who´s the boss"، "يا صخرتي الجميلة والطيبة والمضحكة والكريمة والحنونة، كنت جزءا أساسيا من حياتي وعلمتيني كيف أبقي رأسي مرفوعة. لقد علمتيني أن أفعل أي شيء من أجل ضحكة! يا لك من مثال يُحتذى به! أرقدي في سلام".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.