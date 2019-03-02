الممثلة الأمريكية كاثرين هيلموند تلتحق بدار البقاء

هسبريس - إفي

توفيت الممثلة الأمريكية كاثرين هيلموند، المعروفة بدوريها في مسلسلي "Who´s the Boss" و"Soap"، عن عمر 89 عاما، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أمريكية خلال الساعات الأخيرة.

وتوفيت هيلموند التي كانت تعاني من مرض الزهايمر، بمنزلها في مدينة لوس أنجليس الأمريكية، في 23 فبراير الماضي، إلا أن نبأ وفاتها لم يتم الإعلان عنه قبل الان.

وكان دورها في مسلسل "Soap" الذي استمر عرضه بين عامي 1977 و1981 ومسلسل "Who´s the Boss" من 1984 إلى 1992 ، من أبرز أدوارها على مدار مسيرتها الطويلة التي تركزت أغلبها على الأعمال التلفزيونية.

وفازت الممثلة الراحلة التي ولدت في ولاية تكساس عام 1929 ، بجائزتي جولدن جلوب عن دوريها في هذين المسلسلين، أولهما عن أدائها في "Soap" عام 1981 والثانية عن "Who´s the Boss" في 1989.

كما ترشحت هيلموند لجائزة "إيمي" سبع مرات، لكنها لم تفز بها ولا مرة.

وعقب الإعلان عن نبأ وفاة هيلموند، أعربت الممثلة أليسا ميلانو، المعروفة عالميا بفضل دورها في مسلسل "Charmed"، عن حزنها عبر تغريدة نشرتها على "تويتر".

وقالت ميلانو التي عملت حين كانت طفلة مع هيلموند في مسلسل "Who´s the boss"، "يا صخرتي الجميلة والطيبة والمضحكة والكريمة والحنونة، كنت جزءا أساسيا من حياتي وعلمتيني كيف أبقي رأسي مرفوعة. لقد علمتيني أن أفعل أي شيء من أجل ضحكة! يا لك من مثال يُحتذى به! أرقدي في سلام".