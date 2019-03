فيلم "هذا يغير كل شيء" ينتقد التمييز ضد النساء

هسبريس - إفي

يستعرض الفيلم الوثائقي "This Changes Everything" (هذا يغير كل شيء) الذي اختير لافتتاح النسخة الـ36 من مهرجان ميامي السينمائي، مشكلة التمييز ضد النساء في صناعة السينما والتلفزيون بالولايات المتحدة.

واعتبر ليان أربوليدا، أحد منتجي العمل الذي أخرجه الأمريكي توم دوناهو، أن مشكلات مثل التحرش الجنسي في أماكن العمل لن تُحل "بطريقة واقعية إذا لم نقم أولا بتغيير الممارسات التي تتعلق بالمساواة"، والدفع بوجود مزيد من النساء في مناصب سيادية.

ويتضمن الفيلم الذي يدور حول المعركة التي بزغت في هوليوود خلال العقد الأخير للقضاء على التفاوت والتمييز بين الذكور والإناث، مقابلات مع العديد من الممثلات مثل جينا ديفيز وميريل ستريب وساندرا أوه وجاكي كروز التي وجهت الشكر لمنتجي هذا الوثائقي على منحها فرصة التعبير عن كل ما عاشته في مدينة السينما.

وقالت كروز، ذات الأصول الدومينيكانية والمعروفة بتجسيدها لشخصية ماريسول جونزاليس في مسلسل "Orange is the New Black"، "أعاني من تمييز مزدوج، لكوني إمرأة ولكوني لاتينية".

وعن دورها في هذا المسلسل الناجح الذي يدور حول مجموعة من السجينات، أكدت كروز أنه فتح لها أبوابا جديدة لكن فرصها ما زالت محدودة.

وأوضحت في هذا السياق "يمكنني أن أكون أكثر من سجينة أو لصة أو بائعة هوى، يمكنني أن أؤدي شخصيات أبعد من ذلك"، في إشارة لحصر بعض الممثلات اللاتينيات في مثل هذه الأدوار.

من جانبها، أبرزت المخرجة والناشطة ماريا جيز التي تظهر أيضا في "This Changes Everything" أنه قبل العقد الأخير لم يكن هناك الكثير من المخرجات النساء البارزات، وفي الوقت الحالي تعتبر المخرجات اللاتينيات هم الأقل تمثيلا "بنسبة صفر بالمائة".

وأكدت "نحن القصص التي نرويها" وأعربت عن أملها في رؤية مزيد من المخرجات في صناعة السينما الأمريكية، مضيفة "لدينا الحق في الكفاح" من أجل تحقيق المساواة في هوليوود.

وأشاد أربوليدا بحركة "أنا أيضا" التي تسعى لمكافحة التحرش الجنسي في هوليوود، مؤكدا أن التحرش هو أحد علامات التمييز ضد النساء في العمل.

وافتتح فيلم "This Changes Everything" النسخة الـ36 من مهرجان ميامي الذي سيستعرض، حتى العاشر من مارس الجاري، ما يقرب من 160 فيلما من 40 دولة.