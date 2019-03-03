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الرئيسية | فن وثقافة | ميزانية لإنشاء مركز الأرشيف والتوثيق المسرحي

ميزانية لإنشاء مركز الأرشيف والتوثيق المسرحي

ميزانية لإنشاء مركز الأرشيف والتوثيق المسرحي
هسبريس - و.م .ع
الأحد 03 مارس 2019 - 02:25

أعلنت قطاع الثقافة من وزارة الثقافة والاتصال رصد غلاف مالي، قدره مليون درهم، لإنجاز مشروع إحداث وتجهيز مركز الأرشيف والتوثيق المسرحي في المسرح الوطني محمد الخامس.

بلاغ للوزارة قال إن "المشروع يندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون المتعلق بإعادة تنظيم المؤسسة، وتنفيذ توصيات مجلسها الإداري المنعقد بتاريخ 18 يناير 2019".

سيتم تجهيز المركز بمكتبة متعددة الخدمات، تضم المؤلفات والوثائق والمنشورات والصور والمحفوظات، وكذا الأشرطة السمعية والبصرية التي تهم الريبرتوار المسرحي، كما سيشمل المركز متحفا للمقتنيات والأدوات المسرحية والفنية الأثرية.

وأوضح المصدر أن هذه المبادرة تروم استثمار المحتوى المسرحي والاستفادة من المواد الفنية التي تؤرخ لحقبة زمنية مهمة من تاريخ المملكة؛ عبر جمع ودراسة وتوثيق وأرشفة التراث المسرحي الوطني والعربي والعالمي بكل عناصره، مع تسجيل ورصد كل الأنشطة المسرحية المعاصرة.

مركز الأرشيف والتوثيق المسرحي سيستفيد من المقترحات والخبرات المتخصصة في بناء الأرشيف وتصميمه، وفهرسته وتصنيف مواده، وفق الممارسات الدولية، وذلك لتسهيل وتسريع عملية الولوج إلى المعلومة المسرحية والموسيقية، وتلك المتعلقة بالفنون الشعبية، باعتبار المركز مرجعا دقيقا في حفظ تاريخ المسرح المغربي لكل من الباحثين والدارسين المهتمين بالفن المسرحي والمتذوقين له.

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