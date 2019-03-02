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كُتّاب وآراء
وزارة الثقافة الأردنية تنعي الفنان نبيل المشيني
توفي الفنان الأردني نبيل المشيني، ، اليوم السبت، صاحب الشخصية الفنية المعروفة باسم "أبو عواد"، عن عمر ناهز 79 عاما.
ونعى وزير الثقافة الأردني، محمد أبو رمان، الفنان الراحل "الذي تميز بأعماله الفنية والدرامية التي عرفت على مستوى العالم العربي من خلال الشخصيات التي تقمصها ببراعة وأداء فني باهر"، وذلك وفق ما أوردت وكالة الأنباء الأردنية.
وامتدت مسيرة الراحل الفنية على مدار 45 عاما، تعددت فيها أعماله ما بين التلفزيون والإذاعة والمسرح. وعرف المشيني بالتزامه الفني وحبه لتقديم الأعمال الفنية التي تنحاز لهموم المواطن وتقدم قضاياه في قالب درامي ونقدي لاذع، وأبرزها مسلسل "حارة أبو عواد".
والفنان الراحل من مواليد 1939، وسبق أن ترأس رابطة الفنانين الأردنيين وعمل مذيعا في التلفزيون الكويتي، وفي التلفزيون الأردني، وعين عضوا في مجلس الأعيان الأردني (الغرفة الثانية للبرلمان) عام 2003