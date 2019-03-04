اتحاد كتّاب المغرب يبحث تلافي صعوبات تنظيمية

هسبريس - وائل بورشاشن

استحضرت "اللجنة التحضيرية الموسّعة" للتحضير للمؤتمر الاستثنائي لاتحاد كتّاب المغرب "الصعوبات التنظیمیة التي یجتازھا اتحاد الكتّاب، خاصة بعد استقالة رئیسه وانسحاب عدد من أعضاء مكتبه التنفیذي". كما ثمّنت اللجنة نفسها، في بلاغ لها بعد اجتماع عقد بمقر الاتحاد، "الدعوة إلى اللقاء الذي یعكس حرصا كبیرا على الحفاظ على ھذه المؤسسة الثقافیة التي لعبت أدوارا ریادیة في تشكیل الثقافة المغربیة الحدیثة".

اللقاء، الذي جرى "في جو من التآخي والتوافق على البحث عن أجوبة للسؤال التنظیمي الذي یطرح بإلحاح على أعضاء الاتحاد"، اتفق فيه المتدخلون، حسب البلاغ نفسه، على "تأجیل المحاسبات والخوض في القضایا الأخرى إلى ما بعد المؤتمر الاستثنائي المقبل"؛ لأن "الھدف من اجتماع اللجنة التّحضيریة تحدید الخطوات العملیة التي تعید المنظمة إلى العمل الثقافي بالزخم الذي كانت عليه على مر العقود".

وذكر المصدر نفسه أن "النقاش، الذي اتسم بعمق كبیر في تحلیل وضعیة الاتحاد ونمّ عن إحساس كبیر بالمسؤولیة الملقاة على اللّجنة التحضیریة الموسعة بالنظر إلى المرحلة العصیبة التي یمر منھا الاتحاد، قد خلص إلى أن یتضمن جدول أعمال اجتماع للجنة التحضیریة الموسّعة المقبل "عرض ومناقشة التعدیلات المقترحة على القانون الأساسي للاتحاد، وعرض ومناقشة تقریر اللجنة المالیة والإداریة، وانتخاب رئیس اللجنة التحضیریة الموسعة، وتحدید مكان وزمان انعقاد المؤتمر الاستثنائي".

وسجّلت اللجنة التحضيرية، في بلاغها، أن الاجتماع، الذي جمع أعضاء المكتب التنفیذي للاتحاد، وأغلبیة أعضاء اللجنة التحضیریة المنبثقة عن المؤتمر، ورؤساء الاتحاد السابقین: محمد برادة، ومحمد الأشعري، وحسن نجمي، وبعض كتاب الفروع، قد سادهُ "روح التعاون وحسن الإرادة"، و"أجمع حاضروه على الحاجة إلى الاتحاد الذي ظل یدافع عن ثقافة وطنیة تكرّس التسامح وتؤمن بالاختلاف والتعدّد، وتسھم في الحوار العمومي المتعلق بترسیخ الخیار الدیمقراطي الحداثي في البلاد"؛ وهو ما يعكس، حسب المصدر نفسه، "تصمیما جماعیا على الحفاظ عن المنظمة إطارا للكتاب المغاربة".

حسن مخافي، أحد الموقّعين على البلاغ بتفويض من اللجنة التحضيرية الموسّعة، قال إن كل الحاضرين، الذين بلغ عددهم ما يقارب 50 فردا، أبانوا عن "إرادة قوية من أجل تجاوز هذه المرحلة التي تبدو في الظاهر مشكلا تنظيميا؛ ولكنها في الباطن مشكل رؤية، أي كيف يريد الكتّاب المغاربة أن يروا هذا الاتحاد؟ وما الأدوار التي يمكن أن يقوم بها في ظل المستجدات الثقافية والبدائل الإعلامية الرقمية؟".

وذكر مخافي أن "الأمر الأهم" الذي حرّك أعضاء اللجنة التحضيرية هو أن اتحاد كتّاب المغرب "في مشكل وجودي هو: هل يكون أو لا يكون"، ومن أجل تجاوز هذا المشكل ينبغي أولا، حسب المتحدّث، "إرساء الأجهزة المسيّرة داخل الاتحاد التي من بينها مكتب تنفيذي جديد، ورئيس جديد، ومجلس إداري جديد، وبعد اكتمال هيكلة الاتحاد يمكن مناقشة القضايا العامة التي لها طابع فكري أكثر من ما هو طابع تنظيمي".

وأضاف الأكاديمي أن اللجنة التحضيرية قد ارتأت أولا "أن تعيد اتحاد كتّاب المغرب إلى السكّة"، ثم تتمّ مناقشة القضايا الكبرى، من قبيل: "شكل اتحاد كتّاب المغرب، ودوره في المجتمع المغربي، ودوره في الثقافة المغربية، ودوره في الارتقاء بالكاتب المغربي والدفاع عن حقوقه".