موكب جنائزي مهيب يودع الفنان عزيز موهوب

هسبريس من الرباط (صور: منير امحيمدات)

شُيّع، بعد صلاة ظهر اليوم بالرباط، جثمان الفنان الراحل عبد العزيز بوعليل المعروف بـ "عزيز موهوب"، والذي أسلم الروح إلى بارئها أمس الأحد بإحدى مصحات العاصمة الرباط عن عمر يناهز 81 سنة.

وجرى تشييع جثمان الفقيد، بعد صلاتي الظهر والجنازة بمسجد الأنصار بحي الرياض، في موكب جنائزي مهيب، إلى مثواه الأخير بمقبرة سيدي مسعود بنفس الحي.

وجرت مراسم تشييع الجنازة، على الخصوص، بحضور أفراد أسرة الفقيد وأقاربه وذويه، إلى جانب محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، وعدد من أبرز رموز المشهد الفني المغربي، في السينما والتلفزيون والمسرح، وشخصيات عامة ومجموعة من محبي الفنان الراحل.

وفي هذا الصدد، أكد وزير الثقافة والاتصال، في تصريح للصحافة، أن "الساحة الفنية المغربية "فقدت أحد رجالاتها، وعلما من أعلام المسرح الوطني، الذي أعطى الكثير للثقافة المغربية وللإبداع المسرحي"، مضيفا أن "المرحوم مشهود له بوطنيته".

من جهتهم، اعتبر عدد من الفنانين والمسرحيين، في تصريحات مماثلة، أن الساحة الفنية المغربية فقدت أحد أعمدتها ورائدا من رواد المسرح والسينما التلفزيون.

وأجمع الفنانون على وصف الفقيد بالرجل الوقور والفنان المبدع الذي كان يتحلى بأخلاق عالية، وكان يشكل نموذجا للفنان المغربي الذي كرس حياته للفن الراقي والهادف.

ويعد الفنان الراحل، الذي ولد بمدينة مراكش في 2 مارس 1939، من أبرز الوجوه السينمائية والمسرحية بالمغرب. وتخرج الفقيد من مدرسة التمثيل سنة 1962، ثم حصل في نفس السنة على دبلوم في المسرح.

وحصل الفنان الراحل، الذي شارك في تأسيس النقابة الوطنية لمحترفي المسرح وغرفة الممثلين، على وسام ملكي للمكافأة الوطنية من درجة قائد سنة 2015. وشارك الفقيد في عدة أعمال فنية أشهرها "شجرة الزاوية" و"خط الرجعة" و"عودة منصور"، بالإضافة إلى أعمال مسرحية متنوعة منها مسرحية "جا وجاب".