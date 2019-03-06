24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:22
|07:47
|13:44
|16:57
|19:31
|20:46
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الفهري يكتب: "لغات العلوم" بين تحسين التحصيل والتمكين الكلي
- حملة تطالب المغربيات بمقاطعة أعمال المنزل والخروج إلى الشارع
- وزارة الطاقة تفتح تحقيقا في تسريب وثيقة إدارية
- مغاربة وشغب الملاعب
- رقصات فيفي عبده المثيرة تشعل غضب مصريين
حملة تواصلية تواجه "العقلية الذكورية" بإصلاح جذري لمدونة الأسرة (5.00)
- حملة تطالب المغربيات بمقاطعة أعمال المنزل والخروج إلى الشارع - (155)
- إضراب المتعاقدين يجلب نقمة آباء وتلاميذ .. الأساتذة: مُجبرون - (97)
- كولر يُجالس البوليساريو في برلين .. الجبهة تتشبث بتقرير المصير - (73)
- "الاستقلال" يرفض "تهمة التعريب" ويدعم تلقين الفرنسية للأساتذة - (68)
- الكونفدرالية الإفريقية توقف حكم مباراة الرجاء ونهضة بركان سنة كاملة - (56)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أحكام بالسجن تلاحق الفنان المصري عمرو واكد
كشف الممثل المصري عمرو واكد أنه مهدد بالسجن لمدة ثماني سنوات فور عودته إلى مصر، ورفض السلطات المصرية تجديد جواز سفره، وذلك على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة وإهانة مؤسسات الدولة.
وقال الفنان المصري في تغريدة نشرها على حسابه بـ"تويتر": "بلغني أنه محكوم عليّ غيابيا من القضاء المصري نيابة شمال القاهرة بـ5 سنين سجنا وحكم آخر بـ 3 سنين سجنا بتهمتي نشر أخبار كاذبة وإهانة مؤسسات الدولة".
وأضاف: "رفضوا إعطائي نسخة من الحكمين، لأنه لم يصدق عليهما حتى الآن رغم أنهما صادران منذ ماي الماضي، أنا مواطن مدني أمتهن الفن"، مؤكدا أنه يعاني مشاكل بسبب رفض السلطات تجديد جواز سفره المنتهية صلاحيته.
ولم يوضح واكد الجهة أو الأشخاص الذين أبلغوه بذلك، ولا كيفية الإبلاغ، في المقابل، لم تصدر السلطات المصرية أي تعليق رسمي بخصوص تصريحاته.
وسبق للفنان واكد أن أعلن رفضه لتعديل الدستور، ودعا المصريين إلى الاتحاد في مواجهة التعديلات التي تكشف مسودتها عن منح الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي إمكانية البقاء في الحكم حتى 2034، وعبّر أيضا عن رفضه لأحكام الإعدام التي نفذت في حق تسعة مدانين في قضية اغتيال النائب العام المصري.