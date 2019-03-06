أحكام بالسجن تلاحق الفنان المصري عمرو واكد

هسبريس من القاهرة

كشف الممثل المصري عمرو واكد أنه مهدد بالسجن لمدة ثماني سنوات فور عودته إلى مصر، ورفض السلطات المصرية تجديد جواز سفره، وذلك على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة وإهانة مؤسسات الدولة.

وقال الفنان المصري في تغريدة نشرها على حسابه بـ"تويتر": "بلغني أنه محكوم عليّ غيابيا من القضاء المصري نيابة شمال القاهرة بـ5 سنين سجنا وحكم آخر بـ 3 سنين سجنا بتهمتي نشر أخبار كاذبة وإهانة مؤسسات الدولة".

وأضاف: "رفضوا إعطائي نسخة من الحكمين، لأنه لم يصدق عليهما حتى الآن رغم أنهما صادران منذ ماي الماضي، أنا مواطن مدني أمتهن الفن"، مؤكدا أنه يعاني مشاكل بسبب رفض السلطات تجديد جواز سفره المنتهية صلاحيته.

ولم يوضح واكد الجهة أو الأشخاص الذين أبلغوه بذلك، ولا كيفية الإبلاغ، في المقابل، لم تصدر السلطات المصرية أي تعليق رسمي بخصوص تصريحاته.

وسبق للفنان واكد أن أعلن رفضه لتعديل الدستور، ودعا المصريين إلى الاتحاد في مواجهة التعديلات التي تكشف مسودتها عن منح الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي إمكانية البقاء في الحكم حتى 2034، وعبّر أيضا عن رفضه لأحكام الإعدام التي نفذت في حق تسعة مدانين في قضية اغتيال النائب العام المصري.