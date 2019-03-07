24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2107:4613:4316:5819:3220:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. بابا الفاتيكان في المغرب (5.00)

  2. هل فشلت "وساطة الداخلية" في تهدئة التوتر بين النقابات والحكومة؟ (5.00)

  3. حقوقيون يطالبون بمستعجلات للمصابين بداء السل (5.00)

  4. الآذان الصماء (5.00)

  5. "حقوق المستهلك" تنتقد غلاء لحوم الدجاج بطنجة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | فن وثقافة | باحثون يناقشون إستراتيجية النهوض باللغة العربية

باحثون يناقشون إستراتيجية النهوض باللغة العربية

باحثون يناقشون إستراتيجية النهوض باللغة العربية
هسبريس من الرباط
الخميس 07 مارس 2019 - 04:59

تحت شعار: "نحو إستراتيجية وطنية للنهوض باللغة العربية"، وبشراكة مع وزارة الثقافة والاتصال وكتابة الدولة في التعليم العالي والبحث العلمي، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، ومكتب تنسيق التعريب، ومؤسسة علال الفاسي، ومنظمة المجتمع المدني الدولية، وبيت الشعر في المغرب، وجمعية الفكر التشكيلي، ينظم الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية المؤتمر الوطني السادس للغة العربية، في موضوع: "اللغة العربية والسياسة التعليمية بالمغرب"، يومي الجمعة والسبت 15 و16 مارس 2019، بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط.

وستعرف أشغال المؤتمر الذي ينطلق بجلسة افتتاحية يوم الجمعة 15 مارس 2018، وفق بلاغ للمنظمين، توصلت به هسبريس، مشاركة نخبة من الأساتذة والباحثين والإعلاميين من أجل معالجة واقع العربية في التعليم واستشراف رهاناته.

وحفاظا على مبادرة التكريم التي سنّـها المؤتمر الوطني للغة العربية، ستعرف هذه الدورة تكريم شخصية السنة، ممثلة في الدكتور عبد العلي الودغيري، الفائز بجائزة الألكسو-الشارقة في دورتها الثانية في فئة الدراسات المعجمية، وجائزة الملك فيصل العالمية في دورتها 41 في فرع اللغة العربية والأدب. كما سيجري تكريم مشروع السنة، ممثلا في جهود مكتب تنسيق التعريب (الألكسو) في تعريب وترجمة المصطلحات العلمية والتقنية من خلال إنشاء قاعدة بيانات مصطلحية موحدة متعددة المداخل.

وتحتفي الدورة بإعلاميّ السنة، الأستاذ عبد الرحيم بنشيخي، المسؤول عن النشرة الثقافية بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.