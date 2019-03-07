باحثون يناقشون إستراتيجية النهوض باللغة العربية

هسبريس من الرباط

تحت شعار: "نحو إستراتيجية وطنية للنهوض باللغة العربية"، وبشراكة مع وزارة الثقافة والاتصال وكتابة الدولة في التعليم العالي والبحث العلمي، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، ومكتب تنسيق التعريب، ومؤسسة علال الفاسي، ومنظمة المجتمع المدني الدولية، وبيت الشعر في المغرب، وجمعية الفكر التشكيلي، ينظم الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية المؤتمر الوطني السادس للغة العربية، في موضوع: "اللغة العربية والسياسة التعليمية بالمغرب"، يومي الجمعة والسبت 15 و16 مارس 2019، بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط.

وستعرف أشغال المؤتمر الذي ينطلق بجلسة افتتاحية يوم الجمعة 15 مارس 2018، وفق بلاغ للمنظمين، توصلت به هسبريس، مشاركة نخبة من الأساتذة والباحثين والإعلاميين من أجل معالجة واقع العربية في التعليم واستشراف رهاناته.

وحفاظا على مبادرة التكريم التي سنّـها المؤتمر الوطني للغة العربية، ستعرف هذه الدورة تكريم شخصية السنة، ممثلة في الدكتور عبد العلي الودغيري، الفائز بجائزة الألكسو-الشارقة في دورتها الثانية في فئة الدراسات المعجمية، وجائزة الملك فيصل العالمية في دورتها 41 في فرع اللغة العربية والأدب. كما سيجري تكريم مشروع السنة، ممثلا في جهود مكتب تنسيق التعريب (الألكسو) في تعريب وترجمة المصطلحات العلمية والتقنية من خلال إنشاء قاعدة بيانات مصطلحية موحدة متعددة المداخل.

وتحتفي الدورة بإعلاميّ السنة، الأستاذ عبد الرحيم بنشيخي، المسؤول عن النشرة الثقافية بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.