افتتاح ملتقى "عناية" الثقافي الربيعي بمراكش‎

هسبريس من الرباط

افتتح مركز "عناية"، برياض دار الشريفة بمراكش، ملتقاه الثقافي الربيعي الثامن الذي ينظم هذه السنة بالتزامن مع احتفاله بمضي عشر سنوات على تأسيسه.

وينظم الملتقى الثقافي في دورته الجديدة تحت شعار "إنسية مغربية متسامحة"، استثناء ما بين 6 مارس الجاري و30 من شهر ماي 2019. وجمع الافتتاح بين التشكيل والشعر بتقديم آخر أعمال الفنان التشكيلي والكاليغرافي الحسن حيضرة، بالإضافة إلى توقيع باكورة أعماله الشعرية "أنا أكتب إذن أنا أمحو"، بمشاركة الأساتذة عبدالفتاح شهيد وخالد شكري وفيصل أبو الطفيل ومصطفى غلمان.

في بداية اللقاء ألقى رئيس المركز، مصطفى غلمان، كلمة حول مسار عناية الثقافي واختياراته وإبداعاته في خضم فورة الثقافة والتهميش المقصود لرموزها وعلاماتها، وتقاطعات ذلك مع حالات الفصام الذي تعانيه القيم الجديدة المدفوعة بنيران التمييع والتهجين.

وقال غلمان: "إن "عناية" يخلق لحظة الإبداع من رؤيته المتحفزة للجدة والجديد والإيجابية، حيث المراهنة على التأصيل، إلى جانب تدبير المعنى من توتير أسئلة الإنسان والحداثة، بوعي ومنطلق نتوخى من ورائه استثمار ممكنات تنمية بشرية على قدر كبير من المسؤولية والتأطير"، متحدثا عن أن "اختيار التشكيلي والشاعر الحسن حيضرة، ابن مراكش وحومة باب دكالة بالمدينة المراكشية العتيقة، نابع من خصوصيته وتفرده وتعدد إبداعاته".

الباحث الدكتور عبدالفتاح شهيد تجاسر على حدود معلمة "أنا أكتب إذن أنا أمحو"، الديوان الأمثولة الذي يتيقظ بين حواشي العرفان والله، مترافعا على أنظمة القيم ومعاني القول الحكمة، وفكك حجب الانتماء إلى رصيد عميق ذي دلالة عظمى في أنساقية الكتابة والبوح.

وقال شهيد إن حيضرة يحضر بكينونة خاصة تسمو فيها معاني الإدراك والحس بالماوراء، متماهيا في تحقيق مقامات التجلي وتجسدها حرفا وعبارة ورؤى.

الأستاذ الباحث خالد شكري جاءت قراءته المستبطنة لفرادات الحكم وتوسلاتها من خلال مقاربته الشاعرية لديوان حيضرة، متوثبة ومتوترة خاضعة لميزاب التشكل وغلال التبتل، محاضرا في أبهاء لمع جديرة بالقراءة والتدبر.

شكري لم يخف تقديره الكبير لوجاهة القول في الديوان واعتلائه مدارج السالكين الهائمين في ذرى المحبة والعشق الإلهي. وأضاف الباحث أن ديوان حيضرة يستحق أن يقرأ بحناجر من ذهب، متماهيا في موصلات هذا الإحساس، حيث الوجد واقتناص الحياة من خرم الإبر وعلو الجبال الشاهقة، ضاربا من قاع الديوان أمثال الأمثلة ونور الأسئلة الحيرى.

واختتم القراءات الناقد والشاعر فيصل أبو الطفيل بعنوان متشابك حضرت فيه طارقة النبوغ وحدوس النبوة، إذ هز جذوع النخل وأطاح بالثمار اليانعات على إيقاع الفرادة وتعميق الرؤية والتدبر الوجيه في أثلام ديوان عامر يضج فتنة ونورا، مستدلا بكم هائل من الكتابات الحيضرية الآسرة التي اعتبرها جزءا من رصيد كائن صوفي غارق في الزهد والتفكير في المآل والمعنى من الوجود.

حيضرة، الذي قرأ من متون ديوانه المحتفى به ونصوص جديدة أخرى، اعترف بعزلته المفردة وحبه الشديد للظل والبحث المستمر عن الهارب، إذ لم يستطع تجاوز حالة الركود القاصم المتمرد على قيم الإنسان وضمير العالم، داعيا إلى إعادة الاعتبار للكتابة والكتاب، ومتمسكا بانفعاله وتفاعله مع المخصوص بقدر معلوم والمأسور بقيد ملزم، ومشددا على أنه لا يخاف من المستقبل لأنه يحب أن يعيش بعيدا عن ضجيج الشارع، مكتفيا بضجيج الحواس.

كما وقع حيضرة في آخر لحظات الاحتفاء والتكريم باكورة أعماله الشعرية، واعدا جمهوره بالعودة من جديد إلى نشر ما جد من عالمه المنشود.