مؤسسات مغربية تحتفي باليوم العالمي للشعر

هسبريس من الرباط

احتفالا باليوم العالمي للشعر، الذي يصادف هذه السنة الذكرى العشرين لإقراره من طرف المنظمة العالمية للتربية والثقافة والعلوم (يونيسكو) باقتراح من بيت الشعر في المغرب، ينظم هذا الأخير، بتعاون مع عدد من المؤسسات الثقافية والتربوية والجامعية، سلسلة من البرامج والأنشطة التي تهدف إلى تعزيز حضور الشعر وتثمين وجوده في المجتمع والحياة.

وحسب بلاغ صادر عن بيت الشعر، فإن من بين الأطراف التي تم التعاون معها بهذه المناسبة: جهة الدار البيضاء سطات، جمعية الشعلة للتربية والثقافة، أكاديمية الرباط سلا القنيطرة، ثانوية حسان بن ثابت بمدينة الدار البيضاء، بلدية صفرو، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس، مؤسسة علال الفاسي، نادي الهايكو بالمغرب، مركز أجيال 21 بمدينة المحمدية، المقهى الثقافي تمودا ببوزنيقة، ثانوية ابن بطوطة المضيق، جمعية قدماء ثانوية الفقيه داود بتطوان، بيت الصحافة بطنجة، ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية الفداء درب السلطان، مؤسسة النجار بمدينة سلا، ثانوية المحمدية بالقصر الكبير، ثانوية الرازي التقنية بالجديدة، الفضاء الاجتماعي التربوي مولاي رشيد، مؤسسة القصبة بمدينة زاكورة، الثانوية الإعدادية السمارة بمدينة سطات، المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بأكدير، والثانوية التأهيلية حسان بن ثابت بالدار البيضاء.