محمد الجم: المدرسة مشتل اكتشاف المواهب الفنية

هسبريس من الرباط

قال الفنان المسرحي محمد الجم، الجمعة بكلميم، في افتتاح فعاليات المهرجان الجهوي لجائزة محمد الجم للمسرح المدرسي، إن "المدرسة هي المشتل الحقيقي لاكتشاف المواهب الفنية".

وعاد الجم بضيوف المهرجان إلى السر وراء إطلاق هذه الجائزة، قائلا: "كانت بدايتي المهنية في قطاع التعليم. كنت أعشق المسرح وأنا تلميذ في المدرسة، ومع مرور السنين اكتشفت وتأكد لي بالملوس أن المدرسة هي المشتل الحقيقي لاكتشاف المواهب الفنية".

ولما حان الوقت المناسب، يضيف محمد الجم، "اقترحت على مجموعة من الأصدقاء الأوفياء الذين يقدرون مسيرتي الفنية التي تجاوزت أربعة عقود إنشاء جائزة تحمل اسمي المتواضع، وخصصت لها جزءا من دخلي"، منوها في الوقت ذاته بـ"التطور الذي عرفته هذه الجائزة منذ أولى دوراتها عام 2012، بانتقالها من جائزة إقليمية إلى جائزة جهوية لتصبح اليوم جائزة وطنية تغطي الجهات 12 للمملكة".

وأعرب الجم عن سعادته بزيارته إلى جهة كلميم واد نون لافتتاح المهرجان الجهوي لهذه الجائزة، قائلا إنه يعيش "فرح اللحظة، وفرح اقتسام اللحظة"، مع ضيوف المهرجان والمشاركين فيه.

من جانبه، أكد عبد الله بوعرفة، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم واد نون، على أهمية المسرح باعتباره "مجالا للتواصل بامتياز وبناء شخصية الفرد، وأيضا باعتباره مجالا للإمتاع والتعليم وتبليغ الرسائل التربوية"، مشيرا إلى أن "الأكاديمية بذلت، رفقة شركائها، جهودا مهمة من أجل جعل المسرح المدرسي محورا من المحاور المركزية في تنشيط الحياة المدرسية وبناء شخصية المتعلم".

يُشار إلى أن فعاليات المهرجان الجهوي لجائزة محمد الجم للمسرح المدرسي تنظم من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم واد نون، بشراكة مع جمعية أصدقاء محمد الجم للمسرح المدرسي-فرع كلميم، تحت شعار "المسرح المدرسي ورش لترسيخ قيم المواطنة".

وتميز حفل الافتتاح بتنظيم لوحات فنية وأناشيد من أداء تلاميذ المؤسسات التعليمية؛ فضلا عن العرض المسرحي الافتتاحي بعنوان "عبث"، لجمعية الأطلس الصغير للثقافة والفن والتربية بكلميم.

وتتبارى على جائزة محمد الجم للمسرح المدرسي بالمهرجان الجهوي، خلال اليوم الثاني من هذا الحدث، ثمانية فرق مسرحية تمثل مختلف المؤسسات التعليمية بالمديريات الإقليمية الأربع للجهة، وهي كلميم، وسيدي إفني، طانطان وأسا-الزاك.

ويأتي تنظيم المهرجان الجهوي لجائزة محمد الجم للمسرح المدرسي في دورته الثالثة في إطار تنفيذ بنود الشراكة المبرمة بين الأكاديمية والفرع الإقليمي لجمعية أصدقاء محمد الجم للمسرح المدرسي، الرامية إلى تفعيل أدوار الحياة المدرسية انسجاما مع مضامين الرؤية الإستراتيجية.