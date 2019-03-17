أشرطة مغربية في مهرجان الأقصر لسينما إفريقيا

هسبريس - و.م .ع

تشارك سبعة أشرطة مغربية في فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، من بين 102 فيلما يمثلون 36 بلدا إفريقيا.

ويمثل المغرب في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة شريط "مباركة" للمخرج محمد زين الدين، وشريط "انديغو" للمخرجة سلمى بركاش.

ويشارك في تجسيد أدوار "مباركة" كل من أحمد مصيطفيد وفاطمة عاطف والمهدي لعروبي وحنان الكباني ونسرين أدم.

أما "أنديغو" فتشخص أدواره ريم الكتاني وخلود ومروى خليل ومحمد وهيب وعائشة مهماه وورشيدة سعدي.

وفي مسابقة الأفلام القصيرة، يمثل السينما المغربية في هذه التظاهرة فيلم "أليس" للمخرج فيصل بن أغرو ، الذي توج بنيودلهي بجائزة أحسن فيلم عربي قصير في الدورة السابعة لمهرجان دلهي السينمائي الدولي، وشريط "ياسمينا" للمخرجين علي الصميلي وكلير كاهين. ويتنافس ضمن مسابقة أفلام الحريات، شريط "طفح الكيل" للمخرج محسن البصري، وهو من تشخيص رشيد مصطفى، وفاطمة الزهراء بناصر وسعيد باي ويوسف العلوي وغالية بن الزاوية.

وفي فئة الأفلام خارج المسابقة، يعرض المهرجان فيلم "رحل بدو"؛ وهو انتاج مغربي فرنسي مشترك للمخرج أوليفي كوسماك، وشريط "تكيتة السوليما" للمخرج أيوب ليوسفي الذي توج بالعديد من الجوائز الوطنية والدولية.

ويتنافس في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، أيضا فيلمان غانيان هما "دفن كوغو" للمخرج بليتز بازاول، و"قدر" للمخرج كوابينا جيانسا، وفيلم "ليل خارجي" للمخرج أحمد عبد الله السيد من مصر، و "أسيرة" من الكونغو للمخرج ديفيد كابال، و"ماباتا باتا" للمخرج سول دي كارفاليو، وهو إنتاج مشترك بين موزمبيق والبرتغال.

ومن تونس تضم القائمة فيلم "في عينيا" للمخرج نجيب بالقاضي، فضلا عن الفليم الجنوب إفريقي "خيط الشتاء بجلدي" للمخرج جميل كوبيكا، والفيلم الجزائري "إلى آخر الزمان" للمخرجة ياسمين شويخ.

واختارت إدارة المهرجان، الذي ينظم هذه السنة تحت شعار " السينما.. حياتات أخرى" إلى غاية 21 مارس الجاري، السينما التونسية ضيف شرف دورته الحالية.

ويرأس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية المخرج المالي شيخ عمر سيسوكو، وتضم المخرج المغربي نور الدين لخماري والمنتجة التونسية درة بوشوشة، والموسيقار المصري راجح داود.