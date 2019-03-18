24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0607:3213:4117:0219:4120:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. قتيلان من أسرة واحدة بحادث على الطريق السيار (5.00)

  2. جريمة نيوزيلاندا: رصاصُ الإسلاموفوبيا.. (5.00)

  3. ساكنة إكنيون ترفض إحياء ذكرى معركة بوكافر (5.00)

  4. هؤلاء اختطفهم الموت بنيوزيلاندا .. طفل وواعظ ومهندس طائرات (4.25)

  5. استغلال "الإخوان" صورة عمور يثير حفيظة الفنان (3.67)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | فن وثقافة | الوديع يستحضر مساره في المقهى الثقافي بمكناس‎

الوديع يستحضر مساره في المقهى الثقافي بمكناس‎

الوديع يستحضر مساره في المقهى الثقافي بمكناس‎
هسبريس من الرباط
الاثنين 18 مارس 2019 - 06:40

احتضن قصر التراب، بشراكة مع فندق تافيلالت، النسخة الـثانية عشرة من المقهى الثقافي بمكناس، والذي استضاف الكاتب والشاعر والفاعل المدني صلاح الوديع الأسفي، في لقاء مفتوح حول مساراته النضالية والأدبية والحقوقية والسياسية، بالإضافة إلى تكريم الناشطة السياسية والمدنية انتصار خوخو بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

في هذا اللقاء الثقافي، استهل صلاح الوديع مداخلته بالحديث عن تجربة الاعتقال السياسي، مستحضرا عائلته ورفاقه وأطوار المحاكمات والسجن المركزي والأوضاع السياسية والاجتماعية التي كانت تتميز بها مرحلة السبعينيات.

كما تناول المتحدث العمل الحقوقي ومساهمته في الميلاد العسير للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وتجربة هيئة الإنصاف والمصالحة والمرحوم إدريس بن زكري، كـ"تجربة رائدة مكنت المغرب من إقرار الحقيقة وجبر ضرر الضحايا، كثمرة تفاعل جدي بين ديناميات المجتمع المدني ومبادرات عائلات الضحايا، والملك محمد السادس".

كما تحدث صلاح الوديع عن تجربته في "حركة لكل الديمقراطيين"، حيث اعتبرها من المبادرات الشجاعة والهادفة التي عرفها مغرب العهد الجديد، وانخراطه في تأسيسها كان عن قناعة أملتها عليه الحاجة المجتمعية إلى تصور مشروع مجتمعي ديمقراطي جديد.

وعلى الرغم من المعاناة التي ميزت سنوات الجمر والرصاص، اعتبر صلاح الوديع أن المغرب شهد تقدما على العديد من المستويات بفضل نضج واجتماع إرادات وتضحيات مختلف الفاعلين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، داعيا الإسلاميين إلى اجتياز امتحان الإقرار بالديمقراطية كما اجتازها غيرهم.

وفي معرض حديثه عن اليسار، تمنى الوديع لو جرب يساريو المغرب الوحدة والعمل الوحدوي ولو لمدة قليلة، داعيا في الوقت نفسه إلى قراءة نقدية في تجربة اليسار وضرورة الانتباه إلى التحولات المعاصرة والمستجدات التي طرأت في حياة الأفراد والمجتمع.

وعن حراك الريف، قدم الوديع جزءا من خلاصات "المبادرة المدنية من أجل الريف"، مؤكدا على خصوصية هذا الحراك الذي استمر عدة شهور من دون أن يتدخل الأمن، وقارن هذا الوضع بأحداث ماي 65 وأحداث أخرى.

وفي حديث عن الدولة ومن يمثلها، دعا صلاح الوديع إلى عدم الخلط بينها وبين مهام ومسؤوليات مراكز القرار، بعيدا عن المزايدات وكل أشكال تبخيس التاريخ النضالي المغربي ورجالاته ونسائه وشبابه ونخبه، مستحضرا تجربة الراحل عبد الرحيم بوعبيد وتجربة التناوب التوافقي.

وفي الأخير، اختتم صلاح الوديع النسخة الثانية عشرة من المقهى الثقافي بمكناس بقصيدتين شعريتين: "وداعا محمد" و"قصيدة حب".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.