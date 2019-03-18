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كُتّاب وآراء
أطفال يكرّمون عطاء مطاع بالكاريكاتير في وزان
شهد فضاء غرسة الريحان بمدينة وزان، الأحد، عرضا فنيا وتعبيريا مختلفا عن العادة، في مبادرة يسعى من ورائها المنظمون إلى إضافة قيمة جديدة وتقريب فن الكاريكاتير من الناشئة والإقبال عليه.
وارتأى المنظمون من وراء النشاط الاحتفاء بتجربة الفنان المغربي عبد القادر مطاع، من خلال ورشة كاريكاتير خاصة أطرها الفنان التشكيلي عبد اللطيف العيادي، لفائدة عضوات وأعضاء مجلس الطفل التابع لجماعة وزان بهدف خلق حراك نوعي والتأكيد على دور الفعل الثقافي والتربوي في هذا الخصوص.
عبد اللطيف العيادي، فنان تشكيلي ورسام كاريكاتير، قال، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن هذا النشاط، المنظم بشراكة مع جماعة مدينة وزان ومجلس الطفل وهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، يهدف إلى خلق رؤى منتجة للحلول ولمبادرات تكرس للارتباط الجدلي بين الطفل والفن، سعيا إلى إنتاج حراك تربوي يسهم في تنمية ثقافية شاملة ومستدامة.
ويروم النشاط، حسب الفنان التشكيلي ذاته، إلى النهوض بالوضع الثقافي عموما، بمساهمة جميع الفاعلين والمتدخلين العموميين والخواص للتحفيز ولارتقاء بالأداء وتوطيد شبكة القرب بين الطفل والفن الذي يثقف وينعكس على شخصية أبناء مغرب المستقبل بعيدا عن التشدد والتطرف من خلال برنامج تربوي مصاحب لفضاء الطفل.
وأضاف العيادي أن ورشة الكاريكاتير تحتفي بشخصية فنية مغربية طبعت ذاكرة أجيال من خلال الاشتغال على بورتريه كاريكاتير، من إنجاز صغار مجلس الطفل، لعبد القادر مطاع "نجم مسلسل ستة من ستين" تقديرا للمسار الفني الحافل الذي راكمه لعقود من العطاء.
عبد الحليم علاوي، رئيس مجلس جماعة وزان، قال إن النشاط يندرج في إطار الدينامية التي يعرفها المجال الثقافي والفني بالمدينة، ويروم إعطاء الفرصة للأطفال قصد إدماج الناشئة ضمن الفعل الفني والثقافي والانفتاح على تجارب ناجحة لأبناء دار الضمانة، من المتألقين وصقل مواهبهم في مجال الفن والكاريكاتير.