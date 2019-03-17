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كُتّاب وآراء
استغلال "الإخوان" صورة عمور يثير حفيظة الفنان
عبّر الفنان المغربي حاتم عمور عن رفضه استغلال صوره أو اسمه في أي تظاهرة سياسية، معتبرا ذلك مرفوضا وغير مقبول من طرفه باعتباره فنانا للجميع وغير منتم سياسيا.
وعلق عمور على إقحام صورته وعنوان أغنيته "مرا وكادة" في نشاط حزبي لحزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، بحضور كل من الوزير لحسن الداودي وجميلة مصلي كاتبة الدولة.
وكتب الفنان المغربي على صفحته بأنستغرام: "توضيح مهم جداـ المرجو من السادة المسؤولين عن تنظيم التظاهرات السياسية لأي حزب من الأحزاب السياسية أن لا يربطوا صور الفنانين أو أسماءهم في مثل هذه التظاهرات؛ لأنها قد تدخلهم في متاهات وانحيازات نحن في غنى عنها".
وقد اختلف المعلقون على منشور حاتم عمور بين من اعتبر الأمر غير مقبول ووجب الاستشارة معه قبل القيام، وبين من اعتبره عاديا وفي مصلحة الفنان، معتبرين أنه إشهار مجاني.