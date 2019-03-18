عازف الغيتار الأمريكي "ديك ديل" يفارق الحياة

هسبريس ـ مُتابعة

توفي عازف الغيتار الأمريكي الشهير ديك ديل، مؤسس ما تعرف بموسيقى "الأمواج"، عن عمر 81 عاما.

وأعلن رحيل ديل عبر وسائل إعلام أمريكية، ناعية الفنان الذي اشتهر في ستينيات القرن الماضي، دون أن تحدد سبب الوفاة.

وقد ألهمت موسيقى ديل العديد من عازفي الغيتار الإلكتروني؛ واستمر مشواره أكثر من خمسة عقود.

واشتهر ديل بين الجمهور بفضل الموسيقى التصويرية لفيلم "Pulp Fiction" للمخرج كوينتين تارانتينو.

ولعبت أصول ديل، المولود لأبوين من أصل بولندي ولبناني، دورا كبيرا في نوع الموسيقى الذي اشتهر به؛ إذ أن موسيقى "الأمواج" التي ابتكرها مستوحاه من إيقاعات الشرق الأوسط.

ونعى أساطير الموسيقى ديل، ومن بينهم براين ويلسون؛ أحد مؤسسي فرقة "ذا بيتش بويز" الذي كتب على "تويتر": "آسف لسماع نبأ وفاة ديك ديل. أسلوبه كعازف غيتار أثر فينا جميعا".