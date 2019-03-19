الفنان مراد بوريقي يهدي المغربيات "زينك خطر"

هسبريس من الرباط

بعد غياب عن الساحة الفنية، أهدى الفنان مراد بوريقي النساء المغربيات في يومهن العالمي أغنية مغربية بعنوان "زينك خطر"، بتعاون مع كاتب الكلمات حسن ديكوك.

واختار بوريقي أن يقدم أغنيته الجديدة على طريقة الفيديو كليب، أخرجه أمين مرتدى، وقال عنه في حديثه لهسبريس: "اخترنا أن ينقل الفيديو كليب صورة عن المرأة المغربية البسيطة، من خلال الديكور وقصة الفيديو كليب".

ويؤكد خريج برنامج اكتشاف المواهب "ذافويس" أنه يرفض، منذ بداية مسيرته الفنية، البحث عن "البوز"، بقدر ما يحرص على اختيار أعماله بدقة ولو تطلب منه مدة أطول، عوض تقديم أعمال تسيء إلى مساره.

وعن رأيه في مسابقات اكتشاف المواهب، يرى بوريقي أن "هذا النوع من البرامج له سلبيات بقدر ماله إيجابيات؛ فمن إيجابياته طبعا اكتساب حب الناس واحترامهم للفنان، ناهيك عن الشهرة؛ لكن في الوقت نفسه هناك سلبيات، منها وجود التزامات على الفنان تقيده خصوصا عند التوقيع على عقود حصرية مع شركات صناعة الموسيقى في العالم، وهو ما يدخله عالم الاحتراف ما قد يقيد خطواته".

ويسعى الفنان المغربي إلى العودة بقوّةٍ عبر تقديم مجموعة من الأغاني، كما سيقوم بتصوير أغنية "عاشقين سهر الليالي"؛ وهي من ألحان عاصي الحلاني، إضافة إلى إحيائه عدة حفلات خلال الصيف المقبل.

ويعد مراد بوريقي من الفنانين المغاربة الشباب الذين يتوفرون على قدرات صوتية كبيرة، خصوصا في الغناء الطربي، واكتسب شهرة كبيرة في المغرب والوطن العربي وأسر قلوب معجبيه بصوته خلال مشاركته في النسخة الأولى من برنامج "ذافويس".