24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:40
|05:21
|12:29
|16:09
|19:28
|20:56
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أزمة النتائج تعصف بالكوكب .. والأنصار يحنّون إلى زمن المديوري
- الزفزافي .. القصة الكاملة
- تراويح من العاصمة الأمريكية
- فيصل عزيزي: الأغاني اليهودية المغربية مليئة بالإيحاءات الجنسية
- حميش: الثقافة ترفع التنمية البشرية .. المثقف يقبع أبراجا عاجية
زهرة .. قصّة شابة تواجه أشواك الحياة ومرض الأم بـ"رْضاة الواليدة" (5.00)
مرجعيات الفلسفة الغربية -12ـ .. تحوّلات النهضة ومحاكمة "جاليليو" (5.00)
تبذير أموال دافعي الضرائب يلاحق رحلة مسؤول أمريكي إلى المغرب (5.00)
- عائلات مغربية تشتكي "تنصير" الأطفال قسرا في مدارس هولندية - (71)
- ناصر الزفزافي .. عاشق مكسور الجناح وثائر عنيد في وجه "المخزن" - (67)
- وزارة العدل تعلن الحرب على سماسرة المحاكم بالكاميرات والمتابعات - (54)
- تعادل اتحاد طنجة والوداد يُشعل الصراع مجددا على لقب البطولة - (51)
- الحق في الإيمان والحق في الإلحاد - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المفكر السوري الطيب تيزيني يرحل إلى دار البقاء
غيب الموت المفكر السوري الطيب تيزيني ليل أمس الجمعة، في مدينة حمص مسقط رأسه عن عمر يناهز 85 عاما، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم السبت.
ونعت عائلته، إلى جانب مجموعة من المثقفين السوريين والعرب، طيب تيزيني الذي يعتبر واحدا من كبار المفكرين في العصر الحالي، وسبق أن تم اختياره من بين أهم مائة فيلسوف عالمي، حسب تصنيف مؤسسة "كونكورديا" الفلسفية الألمانية الفرنسية عام 1998.
ولد تيزيني في حمص عام 1934، وتلقى تعليمه فيها، ثم غادر إلى تركيا بعد أن أنهى دراسته الأولية، ومنها إلى بريطانيا ثم إلى ألمانيا لينهي دراسته للفلسـفة فيها، ويحصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة عام 1967 ثم الدكتوراه في العلوم الفلسفية عام 1973، عمل في التدريس في جامعة دمشق وشغل وظيفة أستاذ في الفلسفة حتى وفاته .
وكانت للراحل في بداياته تجربة حزبية حيث أسهم في بعض الأحزاب اليسارية التي نشأت في سورية لفترة زمنية، لكن سرعان ما عاد إلى العمل الفكري.
كما كان من أنصار الفكر القومي الماركسي، اعتمد على الجدلية التاريخية في مشروعه الفلسفي لإعادة قراءة الفكر العربي منذ ما قبل الإسلام حتى الآن.
ووقف تيزيني مع الثورة السورية، وطالب بشار الأسد منذ بدايتها بالتنحي، وتحدث في أكثر من منبر عن فساد النظام وعن الدولة الأمنية التي ابتلعت المجتمعات العربية وسورية بشكل خاص، وكان قد تحدث منذ سنة 2000 عن حدوث انفجار طائفي في بلاده وقال وقتها "إن حدث ذلك فهذا لا يعني أن الشعب السوري طائفي، بل إن ثمة مبررات وممارسات ستقود إلى لحظة انفجار من هذا النوع".
ومكث تيزيني في الفترة الأخيرة من عمره في مسقط رأسه حمص وتفرغ لكتابة سيرته الذاتية والتي صرح في إحدى مقابلاته الصحفية قائلا "حين تنتهي، أكون قد انتهيت أنا".
من أبرز مؤلفات الراحل "الفكر العربي في بواكيره وآفاقه الأولى" و "من التراث إلى الثورة – حول نظرية مقترحة في التراث العربي" و " مشروع رؤية جديدة للفكر العربي منذ بداياته حتى المرحلة المعاصرة" و " دراسات في الفكر الفلسفي في الشرق القديم" و "من الاستشراق الغربي إلى الاستغراب المغربي – بحث في القراءة الجابرية للفكر العربي وفي آفاقها التاريخية" و "من ثلاثية الفساد إلى قضايا المجتمع المدني" و "من اللاهوت إلى الفلسـفة العربية الوسيطة".