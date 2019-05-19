قفشات حنان الفاضلي تختم مهرجان "أجي تهضم"

هسبريس من الرباط

قدّمت الفنانة الكوميدية حنان الفاضلي عرضا هزليا ماتعا أمام جمهور مدينة الرباط، مساء أمس السبت، تضمن "سكيتشات" تعبُّ من المعيش اليومي؛ وذلك في إطار الدورة الخامسة من مهرجان "أجي تهضم".

وتناولت الفاضلي، أمام جمهورها الذي غصت به جنبات مسرح محمد الخامس، مواضيع مختلفة، تزدحم فيها مغامرات شيقة، وتتجمع مسارات الحياة بحس هزلي جلي، إذ تقمصت شخصية طافحة الأنوثة، صائغة إياها في قالب هزلي ساخر، ومستتبعات هاته الأنوثة، خصوصا إن تعلق الأمر بولوج قفص الزوجية، مع التشديد على الحب العذري المؤطر شرعا وعرفا.

ولعل فورة العرض حين ارتضت "حنان" لنفسها زوجا من الجمهور، داعية إياه إلى تسنّم ذروة العمارية. إثر ذلك، جسدت حنان الفاضلي دور رجل سياسة فاسد، لا يجد غضاضة في الكشف عن وجهه، ولا يتورع عن التكسب من متأتيات سوء عمله.

من جانبه، أبدى أمين بنغازي، عضو ثنائي "ليزانكاليفيابل"، ارتياحه لنجاح الدورة الخامسة من مهرجان "أجي تهضم"، معتبرا إياها دورة خاصة سترسخ توطين المهرجان بالرباط.

وأكد أمين بنغازي أن الرباط ستتوفر مستقبلا على مهرجانها الخاص بالضحك، مبديا فخره لتشريف الحس الفكاهي للمدينة التي كبر فيها.

وأوضح عضو ثنائي "ليزانكاليفيابل" أن الدورة عرفت حضور عديد الفنانين الذين شرفوا المهرجان، من قبيل حنان الفاضلي، ومحمد باسو، لافتا إلى أن الفنانين الذين شكلوا طبقا فنيا ساهموا في الاحتفال بمرور خمس سنوات من عمل الثنائي، الذي يشتغل بتؤدة على جعل المهرجان عالميا وفي تطور مطرد.

من جانبه، قال عبيد الله هلال، عضو ثنائي "ليزانكاليفيابل"، في تصريح مماثل، إن قصة نجاح المهرجان تشكلت بمدينة الرباط قبل ست عشرة سنة، عبر العمل والطموح، لافتا إلى أنه وأمين أعادا إحياء فكرة طالما راودتهما صغارا.

وأكد عبيد الله هلال أن الرغبة عينها نمت بمجرد لقياهما، قصد تحقيق أحلام أخرى، ومن صميمها مهرجان خاص بمدينة الرباط، مضيفا أن المهرجان في دورته الحالية كان ثمرة حب ومثابرة وشحذ الأفكار.

يذكر أن "أجي تهضم" يعدّ أكبر مهرجان لـ"ستاند أب كوميدي" في المغرب، وعاد هذا العام بنسخته الخامسة، بعد اعتياد تقديمه كل سنة في مدينة مختلفة، بين أكادير ووجدة وطنجة والدارالبيضاء.

وتضمنت نسخة هذه السنة 6 حفلات كوميدية لعدد من نجوم الكوميديا بالمغرب، منهم حنان الفاضلي ووحيد (جمال كوميدي كلوب) وباسو وأمين الراضي والثنائي الساخر ادريس ومهدي؛ فضلا عن مؤسسي المهرجان الثنائي الكوميدي الشهير أمين بنغازي وعبيد الله هلال.

ووفق المنظمين، تعد الدورة الخامسة من مهرجان "أجي تهضم" حدثا موجها إلى كافة الأجيال، أتاح للجمهور المغربي الاستمتاع بأساليب متعددة ومتنوعة في مجال الفكاهة والهزل.