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كُتّاب وآراء
الشاعرة ماجدولين تطرق باب "الغرفة المضيئة"
يرتقب أن تحلّ الشاعرة ثريا ماجدولين ضيفةً على الدّورة الثّانية من أمْسيات "شعراء في الغرفة المضيئة"، التي ينظّمها بيت الشّعر في المغرب، بتعاونٍ مع الجمعية المغربية للفن الفوتوغرافي، وهي أمسياتٌ تمزجُ بين العرض البصري والشّعري والفنّي.
وستنعقدُ هذه الأمسيّة، التي سيقدّمها الشّاعر محمد بشكار، مساء يوم غد الثلاثاء في السّاعة العاشرة ليلا بالرواق الوطني باب الرواح.
يذكر أن الشاعرة ثريا ماجدولين أصدرت دواوين: "أوراق الرماد"، "سماء تشبهني قليلا"، "أيّ ذاكرة تكفيك" و"أبعد ما يكون". إضافة إلى كتاب نقدي تحت عنوان "الرؤية والقناع في شعر محمد الميموني".
حري بالذكر أن أمسياتِ "شُعراء في الغُرفة المُضيئة" تندرج ضمن فعاليات "ملتقيات الرباط للفوتوغرافيا"، التي تنظمها الجمعية المغربية للفن الفوتوغرافي من 30 أبريل إلى 30 ماي 2019.