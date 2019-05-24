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كُتّاب وآراء
جوخة الحارثي تنال جائزة "مان بوكر الدولية" بلندن
تمكنت الروائية العمانية جوخة الحارثي من الفوز بجائزة "مان بوكر الدولية" بلندن، إثر تتويج روايتها "سيدات القمر"، التي ترجمتها مارلين بوث إلى الإنجليزية بعنوان "سلستيال باديز أجرام سماوية"، كأفضل عمل أدبي مترجم للإنجليزية، وهي المرة الأولى منذ أنشئت "مان بوكر الدولية" في 2005 التي يفوز فيها كاتب(ة) عربي(ة) بالجائزة.
وقالت بيتاني هيوز، رئيسة لجنة التحكيم، إنّ "الكتاب يستولي على العقول والقلوب بنفس المقدار"، مشيرة إلى أن "كتاب الأجرام السماوية يتناول القوى التي تقيّدنا وتلك التي تحرّرنا"، واصفة الترجمة بـ"الدقيقة والشاعرية".
وبلغت قيمة الجائزة المالية 50 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 58 ألف أورو تقريباً، تقاسمتها الحارثي مع مارلين بوث، البالغة من العمر 64 سنة، وهي أكاديمية أمريكية.
يُشار إلى أن "سيدات القمر" تروي حياة ثلاث شقيقات يشهدن على التطور البطيء في المجتمع العماني بعد الحقبة الاستعمارية، وتُعتبر كاتبتها جوخة الحارثي، البالغة من العمر 40 سنة، أول روائية عمانية يترجم لها عمل إلى الإنجليزية.