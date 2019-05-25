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الرئيسية | فن وثقافة | الجباري يعزز أدب المهجر بـ "جنازة بدون ميت"

الجباري يعزز أدب المهجر بـ "جنازة بدون ميت"

الجباري يعزز أدب المهجر بـ "جنازة بدون ميت"
هسبريس من الرباط
السبت 25 ماي 2019 - 10:11

"جنازة بدون ميت" رواية للأديب المغربي المقيم بالديار الهولندية محمد الجباري صدرت عن منشورات سليكي أخوين بطنجة مارس 2019، وهي من القطع المتوسط تحتوي على 296 صفحة، أنجز لوحة غلافها الفنان محمد جلال الدافري.

قسّم المؤلف منجزه السردي إلى فصول: ما قبل البداية، الفكرة، الخيانة، العاهرة صوفيا، الهروب، وجوه وأقنعة، دعوة إلى الحب، المطر، الذاكرة، رسائل غير مختومة بطابع بريدي، توماس وكرستين، السفر، النهايات.

يقترح الروائي محمد الجباري نافذة تطل، من خلالها مخيلة القارئ المغربي/المغربي، على الخصائص الجمالية والإبداعية لأدب المهجر.

محمد الجباري صدرت له سنة 2014 مجموعة قصصية "أشواق مهاجرة"، وهو من مواليد مدينة القصر الكبير ويعمل أستاذ الاقتصاد والرياضيات بهولندا.

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