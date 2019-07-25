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الرئيسية | فن وثقافة | الفد والريحاني يشاركان في عمل سينمائي كندي

الفد والريحاني يشاركان في عمل سينمائي كندي

الفد والريحاني يشاركان في عمل سينمائي كندي
هسبريس - و.م.ع
الخميس 25 يوليوز 2019 - 02:25

أعلنت شركة الإنتاج الكندية المتواجدة بمونريال "أوبجيكتيف 9"، أن الفيلم الطويل المقبل لكلود غانيون "الأصدقاء القدامى"، سيجري تصوير جزء منه بإمسوان (عمالة أكادير إداوتنان) بالمغرب، بمشاركة الفنانين حسن الفد وهدى الريحاني.

وأوضحت الشركة، في بلاغ لها، أن الأدوار الرئيسية ستسند إلى فنانين شهيرين بكندا، باتريك لابي وبول دوسي، بالاضافة الى حضور قوي للتشخيص المغربي من خلال الفنان الكوميدي حسن الفد والممثلة هدى الريحاني.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الجزء من التصوير بكيبيك جرى، في يونيو 2019، فيما انطلق الجزء الثاني منه في 22 يوليوز لينتهي في 27 من الشهر ذاته.

ويحكي هذا الفيلم الطويل قصة بييرو (50 سنة)، والذي بعد 10 سنوات قضاها في المغرب سيواجه مرضا في أطواره النهائية، ليعود إلى مسقط رأسه ويطلب عون صديق الطفولة جاك، لقضاء ما تبقى من عمره بشكل جيد.

ويعد فيلم "الأصدقاء القدامى" إنتاجا من تمويل مجلس الفنون بكندا ومجلس الفنون والآداب بكيبيك، بتعاون مع مجموعة من الشركاء. وتؤمن شركة "ماجيك بكتور" للمنتج خليل لوغماني الإنتاج التنفيذي بالمغرب، فيما تسهر السيدة نعيمة علوي على إدارة الإنتاج.

والمخرج كلود غانيون، الذي شارك في مهرجانات دولية مرموقة، هو الكندي الوحيد الذي حصل على الجائزة الكبرى التي يمنحها مهرجان أفلام العالم بمونريال عن فيلمه "كيني".

وحظيت أفلام غانيون بالتتويج في عدة محافل فنية دولية. وفي 2018، ترأس كلود غانيون لجنة تحكيم المهرجان الدولي للفيلم بالحسيمة.

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