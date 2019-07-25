24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:48
|06:30
|13:39
|17:19
|20:38
|22:06
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- إقرار "فرنسة التعليم" يسائل حصيلة 40 سنة من التعريب في المغرب
- "الأوقاف" تستعين بالوعظ والإرشاد لمواجهة ظاهرة الانتحار بشفشاون
- هذه الدوافع الاجتماعية والنفسية لتصوير فيديوهات الاغتصاب الجنسي
- حكيمي يتخلى عن العطلة أمام الرسمية في دورتموند
- نائب عمدة البيضاء ينتقد التدبير "الفاشل" للنقل
خروقات واختلالات في مشاريع السدود تهدد الأمن المائي للمغاربة (5.00)
مخاوف من تفكك معهد الأمازيغية تواكب قانون المجلس الوطني للغات (5.00)
وحدات القوات المسلحة الملكية تستقبل الفوج الأول للخدمة العسكرية (5.00)
وهبي: بنكيران انتهى سياسياً .. وبراغماتية العثماني تقود "الإخوان" (5.00)
- بنكيران: الطالبي العلمي "عْيَا يزاوڭ فيَا" من أجل الاستوزار في الحكومة - (160)
- الأسعار والخدمات والحرية .. مغاربة يفضّلون العطلة خارج المملكة - (102)
- إقرار "فرنسة التعليم" يسائل حصيلة 40 سنة من التعريب في المغرب - (96)
- عندما طالب أساتذة الرياضيات بوقف "تعريب العلوم" قبل 36 سنة - (66)
- بنكيران يلوم العثماني والرميد بسبب "فرنسة التعليم" - (65)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
كتاب يبرز التعايش بين اليهود والمسلمين بأبي الجعد
عن الدار الأوروبية للمنشورات الجامعية، صدر لحاتم السكتاني كتاب جديد بالفرنسية يحمل عنوان "يهود ومسلمو أبي الجعد.. قصة رائعة للتعايش في حضن الصوفية الشرقاوية".
ويتناول الكتاب، الذي يقع في 225 صفحة، "قصة تعايش ما انفكت تثير اهتمام الباحثين وتحض على التشبع بقيم المواطنة والإنسانية، من خلال تثمين التراث اليهودي المغربي بعد أن كرس الدستور الرافد العبري للهوية المغربية".
وأبرز المؤلف، في توطئة كتابه، أهمية تجارب التعايش بين اليهود والمغاربة، وانعكاسه بشكل أساسي على البعد الإنساني والاجتماعي والاقتصادي لهذه الهجرة التي أنهت هذا المعيش المشترك بين يهود ومسلمي أبي الجعد.
ويسلط حاتم السكتاني، في جزء "الدوافع الشخصية"، الضوء على تجربته بالعيش في وئام تام وتعايش وثيق مع اليهود بأبي الجعد وكذا بالدار البيضاء.
ويتكون الكتاب من 13 جزءا تتناول "العلاقات بين اليهود والمسلمين بأبي الجعد"، و"اليهود واللهجة المحلية"، و"الأعياد اليهودية والإسلامية"، و"بوهيوف، سنة عسيرة على يهود ومسلمي أبي الجعد" و"مشاهير اليهود بأبي الجعد".
يشار إلى أن حاتم السكتاني، وهو طبيب عيون، حاصل على درجة الدكتوراه في القانون الخاص، وباحث في العلوم السياسية والحكامة الأوروبية، ومؤلف كتاب "إفريقيا عضوا دائما بمجلس الأمن.. بين الأمل والواقع". ويشغل أيضا منصب رئيس المعهد المتوسطي للعلوم الجنائية.