كتاب يبرز التعايش بين اليهود والمسلمين بأبي الجعد

هسبريس من الرباط

عن الدار الأوروبية للمنشورات الجامعية، صدر لحاتم السكتاني كتاب جديد بالفرنسية يحمل عنوان "يهود ومسلمو أبي الجعد.. قصة رائعة للتعايش في حضن الصوفية الشرقاوية".

ويتناول الكتاب، الذي يقع في 225 صفحة، "قصة تعايش ما انفكت تثير اهتمام الباحثين وتحض على التشبع بقيم المواطنة والإنسانية، من خلال تثمين التراث اليهودي المغربي بعد أن كرس الدستور الرافد العبري للهوية المغربية".

وأبرز المؤلف، في توطئة كتابه، أهمية تجارب التعايش بين اليهود والمغاربة، وانعكاسه بشكل أساسي على البعد الإنساني والاجتماعي والاقتصادي لهذه الهجرة التي أنهت هذا المعيش المشترك بين يهود ومسلمي أبي الجعد.

ويسلط حاتم السكتاني، في جزء "الدوافع الشخصية"، الضوء على تجربته بالعيش في وئام تام وتعايش وثيق مع اليهود بأبي الجعد وكذا بالدار البيضاء.

ويتكون الكتاب من 13 جزءا تتناول "العلاقات بين اليهود والمسلمين بأبي الجعد"، و"اليهود واللهجة المحلية"، و"الأعياد اليهودية والإسلامية"، و"بوهيوف، سنة عسيرة على يهود ومسلمي أبي الجعد" و"مشاهير اليهود بأبي الجعد".

يشار إلى أن حاتم السكتاني، وهو طبيب عيون، حاصل على درجة الدكتوراه في القانون الخاص، وباحث في العلوم السياسية والحكامة الأوروبية، ومؤلف كتاب "إفريقيا عضوا دائما بمجلس الأمن.. بين الأمل والواقع". ويشغل أيضا منصب رئيس المعهد المتوسطي للعلوم الجنائية.