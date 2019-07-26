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الرئيسية | فن وثقافة | "أديوس" تجمع بالعياشي و"ريدوان" في تعاون فني

"أديوس" تجمع بالعياشي و"ريدوان" في تعاون فني

"أديوس" تجمع بالعياشي و"ريدوان" في تعاون فني
شيماء الصغير*
الجمعة 26 يوليوز 2019 - 06:37

يتأهب الفنان المغربي الشاب نعمان بالعياشي لطرح جديده الفني، والذي يجمعه بالمنتج العالمي نادر الخياط المعروف بـ"ريدوان"، تحت عنوان "أديوس"، والذي من المرتقب طرحه يوم الأحد المقبل على قناته على اليوتيوب.

وحسب مصدر مطلع، فقد صرح بالعياشي بأن الأغنية من كلماته وألحانه، ومن إنتاج المنتج العالمي نادر الخياط، المشهور باسم "ريدوان"، كما تكلف بالتوزيع بمساعدة "ميد شريف".

وصرح نعمان بالعياشي بأن مشاهد فيديو كليب الأغنية صورت في مدينة تطوان المغربية. كما من المرتقب أن نعمان سيغني بعض الكلمات باللغة الإسبانية في الفيديو كليب، بحكم أن عنوان الأغنية هو أيضا باللغة الإسبانية؛ وهو "أديوس" التي تعني "إلى اللقاء" بالإسبانية.

ونشر بالعياشي، عبر حسابه على الإنستغرام، صورة من فيديو كليب الأغنية معلقا عليها بـ"تفصلنا ثلاثة أيام عن العمل الجديد.. كونوا في الموعد". ومن جهته، نشر نادر بالخياط "ريدوان"، نفس الصورة مرفقة بنفس التعليق.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة من الشائعات لحقت، في الآونة الأخيرة، بالفنان نعمان بالعياشي، بخصوص نشره لصورة يرتدي فيها خاتم الخطوبة.

وأكدت مصادر مقربة من الفنان أن الصورة حقيقية وهي تعود إلى حفل خطوبة الفنان نعمان بالعياشي من ابنة أخت المنتج العالمي "ريدوان"، والذي أقامته العائلتان بمدينة تطوان.

وأرجع متابعو بالعياشي أن العلاقة التي تجمعه بقريبة المنتج العالمي نادر بالخياط هي السبب في مشاركته في أداء أغنية عيد "عيد ميلاد سعيد سيدنا"، للمنتج "ريدوان"، بمناسبة عيد ميلاد الملك محمد السادس، والتي شارك فيها باقة من ألمع النجوم المغاربة.

*صحافية متدربة

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - فنانا واعرين الجمعة 26 يوليوز 2019 - 11:31
غاديين يوصلو المغرب لجائزة نوبل الفنية التي ستحدث خصيصا للاحتفال بهذه النجوم التي تبحث في التراث و وصلت نجوميتهم بل تعدت محمد عبد الوهاب وكلثوم وفريد وعبد الحليم. سبحان الله هاد الفنانة وصلوا الفن المغربي لان يكون هو الأول في العالم العربي والإسلامي وحتى العالم بأسره. فهنيئا لنا بكم يا معشر الفنانا الفطاحلة.
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