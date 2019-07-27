الفنان مزين يفاجئ الجمهور بـ"ستايْل" غنائي جديد

شيماء الصغير*

يستعد الفنان المغربي الشاب مهدي مزين لإطلاق جديده الفني، قبل عيد الأضحى بأيام قليلة، تحت عنوان "وَايَا نَارِي".

وحسب تصريح لمديرة أعمال الفنان، فإن أغنية "وايا ناري" من كلمات محمد المغربي، وألحان مزين نفسه، بينما التوزيع فهو مشترك بين بلال أفريكانو، طارق الحجيلي، ومدارة.

وقد صور فيديو كليب الأغنية بنواحي مدينة مراكش، حيث اختار مهدي مزين أسلوبا عالميا وشعبيا في الوقت نفسه. كما ظهر من خلال الكليب بشكل جديد وطريقة كوميدية.

وتأتي هذه التجربة بعد انتقال مهدي من مجال التلحين إلى عالم الغناء ونجاح عمله الغنائي الأول "ما خاسر والو"، الذي جمعه بخريجة برنامج ستار أكاديمي حنان لخضر والمنتج المغربي خليل بلقاس، المعروف بـ "DJ VAN".

يشار إلى أن مهدي مزين من مواليد سنة 1993 بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، حاصل على شهادة البكالوريا علوم فيزيائية ودبلوم في مجال السمعي البصري شعبة الصوت، عشق الفن منذ الصغر، وبصم على حضور متميز في الساحة الفنية من خلال عدة أعمال ناجحة شارك فيها على مستوى التلحين.

ومن بين أنجح أعماله وأشهرها أغنية "عندو الزين"، من غناء أسماء لمنور، و"كاينة ولامكاينش" لأحمد شوقي، و"الموجة" للدوزي، و"دابليو" للمياء الزايدي، و"ارتاحو ياحساد" لحاتم إيدار، وغيرها من الأعمال التي خوّلت له مكانة مهمة في الساحة وجعلته يحفر اسمه من ذهب.

تألقُ مهدي تُوّج بتوشيحه من لدن الملك محمد السادس بوسام الاستحقاق من درجة فارس، بمناسبة عيد الشباب الذي يصادف عيد ميلاد عاهل البلاد.