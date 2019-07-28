قريبا .. كرسي عبد الله العروي بكلية الآداب بالرباط

هسبريس - وائل بورشاشن

من المنتظر أن تخلق كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة محمد الخامس بالرباط كرسيَّا باسم "عبد الله العروي"، في تعاون تجري المفاوضات بشأنه مع مؤسسة العالم العربي بباريس.

كما تتّجه الكلية إلى تسمية جناح بمكتبتها باسم المؤرخ المغربي المعروف بأعمال عديدة، من بينها على سبيل المثال لا الحصر "الإيديولوجيا العربية المعاصرة" و"مجمل تاريخ المغرب".

جمال الدين الهاني، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط، قال: "لقد تمّ الاتصال برئاسة الجامعة من أجل خلق كرسيِّ عبد الله العروي بتعاون مع معهد العالم العربي بباريس"، وأضاف أنه "ما يزال في طور المفاوضات".

وذكّر الهاني، في تصريح لهسبريس، بزيارة عبد الله العروي إلى كليّةَ الآداب والعلوم الإنسانية يوم 25 يونيو الماضي وتجوّل في مكتبتها وأهداها عددا لا يستهان به من الكتب التي كانت في خزانته الخاصّة، كما زار جناح المكتبة الذي من المزمع أن يسمّى باسمه.

ومن المرتقب أن يتمّ وسم الكتب التي أهداها العروي للكليّة، وفق عميدها، بطابع يؤرّخ لهذا الأمر حتى لا يمرّ دون انتباه، وهو الطابع الذي سيذكُرُ بلغات متعدّدة أن هذه الكتب إهداء من طرف الأستاذ عبد الله العروي لمكتبة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط.

وأضاف الهاني أن هذا الطابع الذي يؤرّخ لإهداء العروي مجموعة من كتبه "سيجعل الطالب الذي يحمل كتابا، كيفما كان، ويعي أن عبد الله العروي كان يحمله بيديه وأنّه كان بين رفوف مكتبته الخاصّة قبل أن يهديَه لمكتبة الكلية، (سيجعله) يضفي عليه قيمة أخرى لأنه يصير مثل الأرشيف".

واستحضر عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس مجموعة من الأنشطة التي شارك فيها مؤخّرا الأستاذ العروي بالجامعة، من بينها محاضرته يوم 17 أكتوبر من السنة الماضية 2018، موردا أنه وجه إليه الدعوة من أجل تقديم محاضرة في شهر أكتوبر المقبل، في إطار "برامج مكثّف" مع هذا المفكّر.

وذكر الهاني أنه يحسّ بأن عبد الله العروي متشبّث بكلية الآداب، وقال: "العروي مطلوب في المغرب والعالم ودائما يشرِّفنا بحضوره وبمحاضراته".

وتمنّى الهاني أن يسمّى المدرّج الجديد للكلية الذي يبنى بمدينة العرفان في الرباط باسم عبد الله العروي مستقبلا، لأنه "من القامات المهمّة بوصفه مؤرخا ومفكّرا؛ فالمثقَّفون درجات، وأسمّي الأستاذ عبد الله العروي مفكّرا لأنه حقيقة من المفكرين الكبار في العالم، وفي شمال إفريقيا، وفي المغرب، وبصمَتُهُ كبيرةٌ في الثقافة ببلادنا ومنطقتنا".